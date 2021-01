ServusTV sichert sich ganz großes Tennis

TV-News

Der zum zweiten Mal ausgetragene ATP Cup findet in diesem Jahr kurz vor dem ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres statt. ServusTV zeigt alle Partien mit deutscher Beteiligung.

In diesem Jahr findet der ATP Cup als Zwölf-Länder-Wettbewerb unmittelbar im Vorfeld der Australien Open, dem ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres, ebenfalls in Melbourne statt. Das Teilnehmerfeld kann kaum hochkarätiger bestückt sein, denn 14 der Top-15-Spieler der ATP-Rangliste gehen an den Start und messen zwischen dem 1. und 5. Februar ihre Kräfte.Alle Matches mit deutscher Beteiligung sowie das Finale sind live bei ServusTV zu sehen. Viele weitere Spiele streamt die Fernsehstation auf ihrer Webseite. ServusTV.com „Wir freuen uns, dass wir mit dem 2. ATP Cup nun auch in Deutschland den Weg von Dominik Thiem und Alexander Zverev in die Tennis-Weltspitze begleiten dürfen. Mit diesem Sportevent der Extraklasse erweitern wir unser großes ServusTV Deutschland-Sportportfolio um ein weiteres Premiumrecht“, erklärte David Morgenbesser, Leitung Sportrechte & Distribution bei ServusTV, in einer Sender-Mitteilung.Als Leader des serbischen, spanischen und österreichischen Teams sind sowohl der Weltranglistenerste Novak Djokovic, der Weltranglistenzweite Rafael Nadal als auch der Weltranglistendritte Dominic Thiem vertreten. Auch die deutsche Mannschaft rund um Alexander Zverev, Jan-Lennard Struff, Kevin Krawietz und Andreas Mies steht in Melbourne auf dem Platz. Zusätzlich tritt je ein Team aus Russland, Griechenland, Argentinien, Italien, Japan, Frankreich, Kanada und Australien an, um den Kampf um maximal 500 FedEx ATP-Ranglistenpunkte im Einzel und 250 Punkte im Doppel zu gewinnen. Wie die Gruppen bestückt sind, entscheidet sich am 20. Januar bei der Auslosung der vier Dreiergruppen.