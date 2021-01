SWR startet Instagram-Serie zu Landtagswahlen 2021

Vermischtes

Seit 14. Januar 2021 fragt "Muss das so?" auf dem "SWR Aktuell"-Instagram-Kanal nach Positionen zu Alltagsthemen von Parteien in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.

ist das neue Online-Format auf dem Instagram-Kanal von «SWR Aktuell», das sich besonders an die 25- bis 34-Jährigen richtet. Es hinterfragt jede Woche ein relevantes Alltagsthema und wie Parteien in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg dazu stehen. Beispielsweise, wieso das Internet an vielen Orten so langsam ist oder andere Fragen wie: Warum ÖPNV-Tickets so teuer sind oder warum die Mieten in den Städten immer weiter steigen.Das Online-Format wird ab dem 14. Januar 2021 im Wechsel von den Hosts Christine Knoth und Jim-Bob Nickschas moderiert. Es gibt eine Instagram-Story dazu, die konkret und optisch auffallend ist. Darüber hinaus bekommen die User weitere Feed-Posts zu dem Thema.Sie können dazu ihre Meinung äußern und über Fragen zum jeweiligen Thema abstimmen. Damit will «Muss das so?» die Generation U-35 darin unterstützen, sich im Vorfeld der Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz eine Meinung zu bilden.