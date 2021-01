Erster «Undercover Boss» steht fest

TV-News

E.ON-Managerin Tanja Larisch ist als «Undercover Boss» am Montag den 25. Januar um 20.15 Uhr bei RTL zu sehen.

Tanja Larisch, die Geschäftsführerin der Serviceorganisation von der E.ON Energie Dialog GmbH, wird in die Rolle der Sabrina Schwille reinschlüpfen. Mit blonden Haar-Extensions, künstlichen Zähnen und Brille ist die 45-jährige Niedersächsin kaum zu erkennen. Das Team hat jedenfalls keine Ahnung, wer da mit anpackt. Die Mitarbeitenden wissen nur, dass sie die "Neue" anleiten sollen und RTL ihnen dabei über die Schulter schaut, um einen Einblick in den DAX-Konzern E.ON zu bekommen. Doch das wird nicht alles im Büro vonstattengehen.Als Sabrina Schwille reist die eigentliche E.ON Managerin quer durch Deutschland und legt selbst Hand an, um die Energiewende voranzubringen. Denn im E.ON-Servicecenter kümmert sie sich um Kundenanliegen, sie schließt eine Solaranlage an oder arbeitet auch mit Starkstromkabeln im Umspannwerk, um Windenergie zu Kunden und Kundinnen zu bringen."Ich war neugierig, wie es vor Ort in den Teams abläuft und wollte gerne in den direkten Kontakt mit den Kunden kommen - als Chefin habe ich ja ganz andere Aufgaben", sagt die Tanja Larisch. "Und ich wollte mich überzeugen, dass wir gut aufgestellt sind, unsere Kundinnen und Kunden für die Energiewende zu begeistern."ist am 25. Januar um 20:15 Uhr bei RTL zu sehen.