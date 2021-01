Zweite Staffel von «For Life» demnächst bei Sky

TV-News

Mehr als einen Monat müssen sich die Fans noch gedulden, dann werden zehn neue Episoden des Anwaltsdramas über Sky Ticket und Sky Q abrufbar sein.

Die Anwaltsserie, in welcher ein unschuldig Verurteilter im Gefängnis eine Ausbildung zum Anwalt absolviert und für sich und seine Mithäftlinge um Gerechtigkeit kämpft, geht ab dem 24. Februar in die zweite Runde. Die zweite Staffel wird mit zehn Episoden á 45 Minuten immer mittwochs ab 20.15 Uhr auf Sky Atlantic zu sehen und parallel auf Sky Ticket sowie über Sky auf Abruf verfügbar sein. Wer die erste noch nicht gesehen hat, kann dies ebenfalls auf Sky Ticket und Sky Q nachholen.Die Serie handelt von Aaron (Nicholas Pinnock), der aus dem Gefängnis entlassen wird, nachdem er einen geschickten Deal mit der Staatsanwaltschaft einfädelte. Ein neues Kapitel in seinem Kampf für Gerechtigkeit beginnt. Zunächst aber muss er sich wieder ins Familienleben einfinden und sich an die neu gewonnene Freiheit gewöhnen. Das ist leichter gesagt als getan, denn die Beziehung zu seiner Frau Marie (Joy Bryant) ist angespannt. Beruflich kümmert er sich zunächst um den Fall seines ehemaligen Mithäftlings Jamal. Dabei lernt er dessen Schwester kennen, die ebenfalls rechtlichen Beistand braucht.Der wahre Fall von Isaac Wright Jr. diente als Inspiration für diese Anwaltsserie. Denn Wright wurde 1991 wegen Drogendelikten fälschlicherweise zu lebenslanger Haft verurteilt. Er begann im Gefängnis, Jura zu studieren und verteidigte 20 seiner Mithäftlinge, bevor er sich selbst zur Freiheit verhalf. Heute praktiziert der 58-Jährige sogar als Anwalt in New Jersey. Rap-Star 50 Cent und Isaac Wright Jr. selbst sind im Produzententeam vertreten.