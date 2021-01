ProSieben und Kabel Eins starten mit Filmen gut in den Abend

Quotennews

Während «Spy» und «Der Knochenjäger» überzeugte, tat sich das Programm im Anschluss deutlich schwerer. Auch «Die Wollnys» bei RTLZWEI waren gefragt.



ProSieben bewegte mit der Actionkomödie1,58 Millionen Zuschuaer zum Einschalten. Der Sender erzielte somit einen guten Marktanteil von 5,1 Prozent. 0,79 Millionen Umworbene lagen mit soliden 9,1 Prozent knapp unter dem Senderschnitt. Für die Komödiefiel die Reichweite auf 0,50 Millionen Menschen. Auch die Quote halbierte sich fast, so dass nur maue 2,9 Prozent übrigblieben. Parallel dazu sank der Sender bei den 0,27 Millionen Jüngeren auf einen schwachen Wert von 5,4 Prozent.Kabel Eins versuchte sein Glück mit dem Thriller. Es schalteten 1,10 Millionen Filmfans ein, was schließlich für einen durchschnittlichen Marktanteil von 3,5 Prozent reichte. 0,45 Millionen Werberelevante sorgten für eine gute Quote von 5,2 Prozent. Doch auch hier war mit dem zweiten Film im Programm, dem Mysterythrillerkein gutes Ergebnis mehr möglich. Insgesamt hielt sich der Sender vor 0,44 Millionen Zuschauern bei einem akzeptablen Wert von 2,8 Prozent. In der Zielgruppe sank die Sehbeteiligung auf niedrige 2,9 Prozent.RTLZWEI konnte mit zwei Episoden vonzufrieden sein, denn es schalteten 0,94 respektive 0,96 Millionen Fernsehende ein. Somit steigerte sich die Quote von guten 2,9 auf 3,1 Prozent. Auch bei den Umworbenen kamen überdurchschnittliche Marktanteile von 5,6 sowie 5,4 Prozent zustande. Zwei Folgen vonhielten sich auf dem Gesamtmarkt bei soliden 2,4 und 2,7 Prozent. In der Zielgruppe fiel der Marktanteil hingegen auf schwache 3,4 sowie 2,4 Prozent.