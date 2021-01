Tom Hanks moderiert Biden-Amtseinführung

US-Fernsehen

Neben Hanks werden zahlreiche namhafte amerikanische Stars zu sehen sein.

In sechs Tagen wird der bekannte Schauspieler Tom Hanks die Amtseinführung von Joe Biden als neuer Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika moderieren. Neben Hanks sind auch Demi Lovato, Justin Timberlake, Jon Bon Jovi und Ant Clemons zu sehen. Die Sendung wird am 20. Januar 2021 zwischen 20.30 und 22.00 Uhr auf den Sendern ABC, CBS, CNN, NBC und MSNBC übertragen, zudem erfolgt ein Streaming bei YouTube, Facebook, Twitter, Twitch, Amazon, Microsoft Bing, Fox‘ NewsNOW, bei AT&Ts DirectTV und U-verse.Der designierte Präsident Biden und die designierte Vizepräsidentin Kamala Harris werden während des Primetime-Specials ebenfalls Ansprachen halten, in denen sie auf die Vielfalt und das Talent Amerikas eingehen. Die musikalischen Darbietungen finden während der gesamten Sendung statt."Diese Amtseinführung bietet eine einzigartige Gelegenheit, die Widerstandsfähigkeit und den Geist eines vereinten Amerikas ins Rampenlicht zu stellen", sagte Tony Allen, CEO des Presidential Inaugural Committee. "Wir haben im vergangenen Jahr zahllose Helden erlebt, die sich an die Front begeben und ihren Mitbürgern gedient haben, deshalb erzählen wir ihre Geschichten, verbreiten ihr kollektives Leuchten und feiern das Beste unseres Landes und seiner Menschen mit diesem Programm zur besten Sendezeit. Unsere oberste Priorität ist die Sicherheit - während also viele von uns sicher von zu Hause aus zuschauen werden, schaffen wir echte Momente der Verbindung, die eine neue, integrative amerikanische Ära der Führung hervorheben, die für alle Amerikaner arbeitet und sie repräsentiert."