«Criminal Justice» soll für Südkorea adaptiert werden

Für die koreanische Version haben die BBC Studios noch keinen Sender gefunden.

Die BBC Studios planen aktuell, die Krimiseriefür den lokalen Markt in Südkorea zu adaptieren. Obwohl es noch keinen Sender gibt, der das Format finanzieren will, erfolgt dieser Schritt. Warum? Die BBC und die Produktionsfirma Studio M haben sich auf die Adaption geeinigt.Die koreanische Version wird von Myoung Woo Lee inszeniert und von Soon Kyu Kwon geschrieben. Die koreanischen Top-Schauspieler Soo Hyun Kim und Seoung Won Cha werden die Hauptrollen in der Drama-Serie übernehmen. Die Version wird in Koproduktion mit Studio M, Chorokbaem media und Gold Medalist produziert.Eine Version wurde vor fünf Jahren für den US-Markt innerhalb der HBO-Miniserie «The Night Of» mit John Turturro und Riz Ahmed in den Hauptrollen produziert. In Indien führt Pankaj Tripathi die Besetzung von «Criminal Justice: Behind Closed Doors» an. Die Serie gehört zu den fünf meistgesehenen Dramen des Jahres. Eine französische Adaption ist derzeit für TF1 in Produktion.