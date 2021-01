Primetime-Check

Wie schlug sich das ZDF mit einer Nazi-Dokumentation? Punktete VOX mit «Hot oder Schrott»?

Das Erste startete mit zwei-Episoden in den Abend. Diese erreichten 5,84 und 5,75 Millionen Zuschauer, die Marktanteile lagen bei 17,2 und 17,6 Prozent. Beim jungen Publikum fuhr man 10,0 und 8,4 Prozent Marktanteil ein. Mit der Dokuerzielte die blaue Eins 4,28 Millionen, der Marktanteil lag bei 15,5 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen ergatterte man 7,1 Prozent. Unterdessen verzeichnete RTL mit3,21 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, wovon 1,29 Millionen zur Zielgruppe gehörten. Der Marktanteil bei den Umworbenen lag bei 14,4 Prozent.„Wie kam Hitler an die Macht? Der Teufelspakt“ war das Thema von. Die Dokumentation erreichte 2,51 Millionen Zuschauer, danach blieben 2,30 Millionen beidran. Die Marktanteile bewegten sich bei 7,4 und 7,0 Prozent, bei den jungen Menschen verbuchte der Mainzer Sender 6,0 und 6,7 Prozent. Dassorgte für 10,3 Prozent bei den jungen Menschen, insgesamt fuhr die öffentlich-rechtliche TV-Station 13,2 Prozent und 3,94 Millionen ein.brachte ProSieben 1,67 Millionen Zuschauer, 1,17 Millionen Umworbene waren dabei. Der Marktanteil lag bei 13,2 Prozent.sorgten bei VOX für 1,22 Millionen Zuschauer, in der Zielgruppe sorgte man für 7,4 Prozent.generierte 1,03 Millionen, 5,9 Prozent der jungen wurden erzielt.Bei Kabel Eins holtenund der zweite Teil 1,20 und 0,78 Millionen Zuschauer, in der Zielgruppe standen 5,0 und 5,8 Prozent auf der Uhr. Sat.1 sendete «Bullyparade – Der Film» ► , den 1,49 Millionen Menschen sehen wollten. Der Marktanteil bewegte sich bei 7,7 Prozent.