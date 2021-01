Die besten Online Games spielen

Vermischtes

12. Januar 2021, 12:05 Uhr

Mit diesen Tipps kann man im Internet spannende Games spielen und sich die Zeit auf sichere Weise vertreiben.

Minusgrade, Lockdown und Langeweile. Es ist wieder so weit: Die Deutschen suchen nach schönen Dingen, die sie auch zu Hause ohne Gesellschaft tun können. Während sich manche daran machen, die Wohnung zu entrümpeln und auf Vordermann zu bringen, nutzen andere die Gelegenheit, um zu lesen oder Serien Marathons zu machen. Doch auf die Dauer wird selbst das öde. Durch das Fehlen von Festivals, Konzerten oder Festen im Jahr 2020 sind viele Bürger schlichtweg unterreizt, denn Kicks oder Nervenkitzel sind Mangelware.Online Spiele sind eine gute Gelegenheit, um einerseits Spiel und Spaß zu genießen und andererseits sogar virtuell mit anderen Menschen zu zocken. Dabei kommt es ganz auf das persönliche Empfinden an, ob man normale Jump and Run Team Spiele bevorzugt oder doch eher zum Glücksspiel tendiert. Auf Casinoshark findet man eine Übersicht über verschiedene Online Casinos, deren Angebote, Bonus Programme und Software. Doch generell ist die Suche nach guten Games im Netz eher schwierig. So gelingt sie trotzdem.Online Spiele unterteilen sich in zwei Kategorien. Einige davon spielt man über seinen Internet-Browser. Andere wiederum über eine App, die man zuvor herunterlädt. Dabei gibt es in jeder Kategorie Spiele, die man allein, sozusagen als Einzelkämpfer, nutzt und solche, die man in virtueller Gemeinschaft spielt. Während Apps natürlich praktisch sind, weil man nicht ständig die Internet-Adresse neu aufrufen muss, haben sie auch ihre Nachteile: Sie nehmen enorm viel Speicherplatz in Anspruch und sind leider oft gespickt voll mit Werbung. Nicht nur, dass viele Nutzer von der Werbeflut im Internet allgemein genervt sind. Pop-up Werbung stört auch den Spielfluss, weil man jedes Banner erst einmal wieder wegklicken muss. Kostenpflichtige Apps wiederum verzichten oft auf Werbung, aber wollen natürlich auch erst bezahlt werden.Wer über seinen Internet-Browser spiel, hat den Vorteil eines großen Bildschirms. Bildqualität und Darstellung sind dabei oft einfach besser. Gerade bei komplexen Spielen wie Cards Against Humanity ist es oft vorteilhaft, wenn man auf einen Blick alles sieht.Bei den Online Games stehen vor allem Gesellschaftsspiele hoch im Kurs. Von UNO über Activity bis hin zum neuen Kultspiel Codenames lassen sich so viele beliebte Spiele auch online mit Freunden im Video Chat spielen. Vor allem Schüler oder Senioren genießen das.Für Leute, denen Gesellschaftsspiele einfach zu langweilig sind, sind häufig Spiele mit VR-Brille sehr interessant. Dabei trägt man eine Virtual Reality Brille und steht oder sitzt im Raum. Über die Brille fühlt man sich dann mitten in das Spiel hineinversetzt und arbeitet dann mit vollem Körpereinsatz am Gewinnen. Moderne Brillen verfügen über eine gute Auflösung und bieten auch ein Mikrofon, sodass man sich jederzeit mit seinen virtuellen Mitspielern unterhalten kann.Langweile sollte kein Grund sein, um sein Geld beim Glücksspiel zu verlieren. Deshalb ist es wichtig, in einer der besten Online Spielbanken zu spielen. Der Besuch eines Vergleichsportals lohnt sich deshalb vorab immer. Im besten Fall findet man so einen Anbieter, bei dem man ohne Registrierung Demo Versionen zocken kann, bevor man zum Spiel gegen Echtgeld übergeht. Volatile Slots mit vielen Gewinnlinien lassen die Zeit schnell vergehen, aber auch anspruchsvolle Tischspiele wie Roulette, Baccarat, Poker oder Blackjack eignen sich gut, um an seinem strategischen Denken und seiner Konzentration zu arbeiten. Zusammen mit dem Nervenkitzel, den die Kontrollabgabe beim Glücksspiel nach sich zieht, sorgt das für Spielspaß pur. Im Live Casino hat man übrigens bei vielen Anbietern die Möglichkeit, gegen echte Mitspieler anzutreten und so noch mehr Nervenkitzel zu erleben.Dann gibt es auch Menschen, die auf das Spielen weniger Lust haben und dennoch mehr Kontakt mit anderen Menschen suchen. Das Plus an Freizeit, das man im Moment hat, bietet die perfekte Grundlage für eine Online Weiterbildung per Video Tool. Doch auch Podcasts eignen sich perfekt zur Unterhaltung oder persönlichen Weiterbildung und machen Spaß.Mit den richtigen Games oder Videochats muss einem also auch zu Corona Zeiten nicht zwangsläufig langweilig werden.