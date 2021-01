Saxonia Medias neues Produktionslabel: Red Pony Pictures

Wirtschaft

Durch das Label sollen die Streaming- und Onlineaktivitäten des Filmproduktionsunternehmen verstärkt werden, weswegen noch ein Netflix-Film in Arbeit und eine ARD-Serie schon abrufbar ist.

Der Spielfilm trägt den Titel, der voraussichtlich Ende dieses Jahres bei Netflix erscheinen soll, berichtete das Medienmagazin ‚DWDL‘. Damit ist dies die erste Produktion des neuen Labels Red Pony Pictures, welches von Saxonia Media ins Leben gerufen wurde, um künftig ihre Streaming- und Onlineaktivitäten auszubauen."Unter Red Pony Pictures wollen wir Kreativen einen besonderen Raum innerhalb der Saxonia bieten", erklärte Saxonia-Media-Geschäftsführer und Produzent Sven Sund gegenüber dem Magazin. "Wir vergrößern die Vielfalt unserer erfolgreichen seriellen Formate von den etablierten Sendeplätzen hin zu Projekten für Streamingdienste und Mediatheken. Also eine Erweiterung unseres Portfolios mit neuen Erzählformen und Inhalten, die gern auch einmal verrückt und ungewöhnlich sein sollen."Der Film «Treffen sich vier» handelt von zwei befreundeten Paaren, die sich in einem abgelegenen Strandhaus an der Nordsee treffen. Sie haben einen vierwöchigen Partnertausch hinter sich. Aber jetzt muss neu verhandelt werden, wer wen nun wirklich liebt, wer mit wem zusammen ist und wen verlässt. Unter der Regie von Florian Gottschick, der auch gemeinsam mit Florian von Bornstädt das Drehbuch schrieb, spielen Nilam Farooq, Paula Kalenberg, Jonas Nay und Louis Nitsche.Ebenso ist auch unter dem neuen Saxonia-Label bereits die Web-Serie «Zwei Minuten» in der ARD-Mediathek gestartet, für die unter anderem Marie Nasemann, bekannt ausund Omar El-Saeidi, bekannt aus, vor der Kamera standen.