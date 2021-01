Zocker-Spezial bei «Wer wird Millionär?» überzeugt in der Zielgruppe

Quotennews

Los ging die Primetime mit einer Corona-Sondersendung zum Thema Lockdown mit Löchern. Danach sahnte Günther Jauch mit seinem Quiz-Klassiker ab.

Am Montag war es mal wieder soweit: Beistand das große Zocker-Special auf dem Plan und Quizmaster Günther Jauch bot seinen Kandidaten die Möglichkeit mit zwei Millionen Euro nach Hause zu fahren – statt wie üblich der Maximalgewinnsumme von einer Million Euro. Der Zocker-Twist: Nur wer die ersten neun Fragen ohne Joker beantwortet, hat die Chance auf den doppelten Gewinn. Letztmals fand die Show mit diesen Sonderregeln im März 2020 statt. Damals interessierten sich 4,16 Millionen Zuschauer für die Quizshow. In der Zielgruppe wurden 14,8 Prozent gemessen. Diesmal lag die Reichweite bei 4,36 Millionen.Aus der umworbenen Gruppe stammten 1,29 Millionen Seher im Alter zwischen 14 und 49 Jahren. Daraus resultierten tolle 13,6 Prozent insgesamt und gute 14,4 Prozent bei den Werberelevanten. Zum Vergleich: In der vergangenen Woche holte eine reguläre Ausgabe 4,31 Millionen Zuschauer und eine Zielgruppenquote von 13,1 Prozent. Das gute Ergebnisse kann einerseits an den Spezial-Regeln liegen, andererseits startete RTL mit einemin die Primetime. Zum Thema «Corona-Krise – Lockdown mit Löchern» begrüßte Moderator Maik Meuser 3,56 Millionen Zuschauer, wovon 1,29 Millionen jünger waren. Bei den Umworbenen standen 13,6 Prozent Markanteil auf dem Papier. Insgesamt zeigte die Quotennadel 10,3 Prozent.Ab 22:30 Uhr ging erstmals Nazan Eckes-Vertreterin Jana Azizi mitauf Sendung. Die Moderatorin, die üblicherweise beiundzu sehen ist, beschäftigte sich unter anderem mit einem Ein-Jahr-Langzeit-Diät-Experiment. Der vielen Bindestriche zum Trotz sicherte sich die Sendung 2,03 Millionen Zuschauer. In der Zielgruppe wurden solide 11,8 Prozent gemessen. Damit schaffte Azizi in der Zielgruppe leicht bessere Werte wie zuletzt Eckes.