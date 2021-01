Danny Boyle dreht «Sex Pistols»

US-Fernsehen

Der Regisseur von «Slumdog Millionaire» hat ein neues Projekt an Land gezogen.

Der amerikanische Kabelsender FX hat eine Miniserie über die berühmt-berüchtigte Punkband Sex Pistols bestellt. Die sechs Episoden umfassende Serie basiert auf Steve Jones‘ 2018 erschienenen Memoiren „Lonely Boy: Tales from a Sex Pistol“. Oscar-Preisträger Danny Boyle wird Regie führen und die Serie als ausführender Produzent leiten.Das Format stammt von den Autoren Craig Pearce, der die Serie auch kreiert hat und Frank Cottrell Boyce. In der Serie mit dem Titelspielen Toby Wallace als Steve Jones, Anson Boon als John "Johnny Rotten" Lydon, Louis Partridge als Sid Vicious, Jacob Slater als Paul Cook, Fabien Frankel als Glen Matlock, Dylan Llewellyn als Wally Nightingale, Sydney Chandler als Chrissie Hynde, Emma Appleton als Nancy Spungen und Maisie Williams als Punk-Ikone Jordan."Stellen Sie sich vor, Sie brechen mit Ihren Kumpels in die Welt von «The Crown» und «Downton Abbey» ► ein und schreien Ihre Lieder und Ihre Wut auf alles, was sie repräsentieren", sagte Boyle. Mit der Serie kehrt Boyle zu FX zurück, vor drei Jahren setzte er beim Sender die Fernsehserie «Trust» um.