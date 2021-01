«Sex and the City»-Stars verdienen mehr als eine Million pro Episode

US-Fernsehen

Das zehn-teilige Revival von «Sex and the City» wird für den Streamingdienst HBO Max sehr teuer.

Die Stars der Serie «Sex and the City» werden bei viel Geld besitzen, um sich Glamour-Zeitschriften zu kaufen. Laut mehreren gut unterrichteten Quellen sollen Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon und Kristin David für die 10-teilige Serie mehr als eine Million US-Dollar pro Folge kassieren. Alle drei werden zum Hauptcast gehören und auch als ausführende Produzentinnen fungieren.Das Gehalt ist für eine Top-Serie nicht unüblich. In den vergangenen Jahren sind Gagen von über eine Million US-Dollar pro Episode die neue Oberklasse der Fernsehstar-Gehälter geworden. Top-Stars wie Nicole Kidman, Jeff Bridges, Sir Patrick Stewart, Reese Witherspoon und Kerry Washington gehören zu den Leuten, die in den vergangenen Jahren solche Gagen abrufen konnten. Inzwischen zahlen auch Streamingplattform wie Netflix und Hulu solche Preise.Das Revival, das den Titel «And Just Like That…» trägt, wird Carrie Bradshaw, Charlotte York und Mirando Hobbes dabei begleiten, wie sie in ihren 50ern durch Liebe und Freundschaft navigieren. Die halbstündige Serie soll im späten Frühjahr in New York City gedreht werden. Kim Cattrall wird nicht mehr dabei sein. Michael Patrick King wird zusammen mit den drei Hauptdarstellern die Serie produzieren.