Staffel fünf von «Riverdale» mit Chris Mason

US-Fernsehen

Eine prominente Unterstützung ist der britische Schauspieler für die beliebte Netflix Serie.

Die fünfte Staffel von Dramaserie wird beim US-Network The CW am 20. Januar Premiere feiern. Die neuen Folgen sind hierzulande danach im wöchentlichen Rhythmus bei Netflix abrufbar. Doch wie die meisten anderen US-Serien auch, verzögerte sich der Staffelstart von «Riverdale» durch die Corona-Pandemie.Mason verkörpert Chad Gekko, den kontroll- und eifersüchtigen Ehemann von Veronica (Camila Mendes), der als Banker an der Wall Street zu Hause ist. Der dominante Macher fühlt sich durch Veronicas Leben in Riverdale bedroht - und vor allem durch Veronicas Freundschaft mit Archie (K.J. Apa). In der vierten Episode, welche voraussichtlich am 10. Februar Premiere feiert, hat Chad Gekko seinen ersten Auftritt.Chris Mason war in der dritten Staffel des Krimidramas «Broadchurch» in die Rolle des Sexualtäters Leo Humphries geschlüpft. Außerdem hatte er feste Parts in der zweiten Staffel von der Anthologie «Dirty John» und in dem kurzlebigen Spin-Off «Pretty Little Liars: The Perfectionists».