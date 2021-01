«Der dunkle Turm», «Dirty Dancing» oder «Voll abgezockt»?

Quotennews

Die Filme bei RTL, Sat.1 und RTLZWEI liefen am Sonntagabend alle mit recht mittelmäßigen Werten. Kein Sender konnte sich deutlich absetzen.



RTL hatte im Sonntagabendprogramm gleich zwei Free-TV-Premieren zu bieten. Der Fantasyfilm «Der dunkle Turm» ► lief vor 2,66 Millionen Zuschauern, was einem annehmbaren Marktanteil von 7,5 Prozent entsprach. Auch die 1,08 Millionen Umworbenen sorgten für eine akzeptable Quote von 10,5 Prozent. Der Actionfilm «Mile 22» ► hielt noch 1,78 Millionen Fernsehende auf dem Sender. RTL gelang eine Steigerung auf solide 8,1 Prozent. Auch bei den 0,69 Millionen Jüngeren steigerte man sich auf ein passables Ergebnis von 10,8 Prozent.Sat.1 versuchte hingegen mit der Romanzezu überzeugen. 1,59 Millionen Filmfans bedeuteten eine mäßige Sehbeteiligung von 4,6 Prozent. Die 0,82 Millionen Werberelevanten landeten immerhin bei einem guten Marktanteil von 8,3 Prozent. Mit der Romantischen Komödiehielt sich die Quote konstant bei 4,6 Prozent. Die Zuschauerzahl ging hingegen auf 0,77 Millionen zurück. In der Zielgruppe verzeichnete man einen soliden Marktanteil von 8,3 Prozent.RTLZWEI lockte mit der Komödie0,90 und 0,47 Millionen jüngere Zuschauer auf den Sender. Folglich lag man mit 2,7 respektive 4,8 Prozent Marktanteil nur knapp hinter dem Senderschnitt zurück. Mit der Actionkomödieverkleinerte sich das Publikum auf 0,64 Millionen Menschen. Die Quote wuchs hingegen auf einen guten Wert von 3,6 Prozent. 0,25 Millionen Umworbene lagen weiterhin bei einem soliden Marktanteil von 4,8 Prozent.