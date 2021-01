MDR will #GerneLernen

Vermischtes

Der Bildungsauftrag wird bei den öffentlich-rechtlichen Sendern in Zeiten der Schulschließungen besonders wahrgenommen. Nach WDR und SWR baut nun auch der MDR seine digitalen Lerninhalte weiter aus.

startet eine Zusammenarbeit mit Forschungseinrichtungen im Sendegebiet, um die digitalen Lernangebote der Rundfunkanstalt weiter auszubauen. Das Projekt beginnt mit dem Schritt ab Montag alle Lern-Video-Beiträge aus dem MDR-YouTube-Kanal des vergangenen Jahres gebündelt in der ARD-Mediathek und auf der «MDR Wissen»-Webseite zu bündeln und auch dort verfügbar zu machen. Für den 18. Januar ist dann der Auftakt der Kooperation mit der Kinderuni der Universität Leipzig geplant. Das Angebot richtet sich an alle Acht- bis Zwölfjährigen und beinhaltet fächerübergreifende Lernvideos. Weitere Bildungseinrichtungen aus ganz Mitteldeutschland sollen folgen.Alle Inhalte sind über die Plattform «#gernelernen» von «MDR Wissen» in der ARD-Mediathek, im Web bei «MDR Wissen» und auf dem MDR-YouTube-Kanal abrufbar. Bereits im ersten Lockdown im Frühjahr 2020 erfreute sich nach MDR-Angaben das zur Verfügung gestellte Lern-Angebot großer Beliebtheit und erntete viele Abrufzahlen. Ab Februar plant der MDR auch ein neues YouTube-Video-Format zum Thema „Was hat Corona beim Lernen verändert?“: Dazu werden Studenten, Lehrkräfte und Didaktiker befragt, wie sich digitales Lernen in Deutschland verändert hat.Als weiteres Homeschooling-Format vertieft der MDR sein multimediales Online-Lehrbuch «Eure Geschichte», das sich mit der DDR-Geschichte auseinandersetzt und für Schulkinder ab der neunten Klasse vom Verband der Geschichtslehrer Deutschlands (VGD) und dem MDR gemeinsam entwickelt wurde. Im Mittelpunkt des Angebots stehen Audios und Videos aus dem MDR-Archiv, die neben zahlreichen Arbeitsblättern online verfügbar sind.