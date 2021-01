«Sportabzeichen für Anfänger»: Komödie im Ersten übertrifft «Die Chefin» nicht

Quotennews

Am späten Abend tat sich die Krimserie «Twin» weiterhin schwer.



Die Komödieeröffnete an diesem Freitagabend die Primetime im Ersten. Mit 6,30 Millionen Zuschauern musste sich das Programm hinter der Krimiserie «Die Chefin» im ZDF einreihen. Dennoch kam eine starke Quote von 18,6 Prozent zustande. Bei den Jüngeren schnitt der Sender besser ab als die Konkurrenz, so dass sich 0,99 Millionen Fernsehende einen hohen Marktanteil von 11,1 Prozent sicherten.Diewaren mit 4,63 Millionen Fernsehenden weiterhin sehr gefragt, was einer guten Sehbeteiligung von 25,0 Prozent entsprach. Bei den Jüngeren sank die Reichweite auf 0,80 Millionen Menschen, während der Sender sehr gute 9,2 Prozent Marktanteil erzielte. Für die Wiederholung dessaßen noch 2,53 und 0,38 Millionen jüngere Zuschauer vor dem Bildschirm. Hier wurden passable Ergebnisse von 10,9 sowie 5,5 Prozent ermittelt.Noch immer war die norwegische Krimiseriekein Erfolg. Mit 0,96 Millionen Serienfans war das Interesse jedoch größer als bei der vorherigen Ausgabe. Es wurde ein niedriger Marktanteil von 6,9 Prozent verbucht. Mit einer weiteren Folge blieb die Quote konstant, während die Zuschauerzahl auf 0,59 Millionen sank. Die 14- bis 49-Jährigen waren zunächst mit 0,20 Millionen Fernsehenden vertreten, ehe nur noch 0,09 Millionen Jüngere auf dem Sender verweilten. Somit ging hier der Marktanteil von schwachen 4,4 auf miese 3,3 Prozent zurück.