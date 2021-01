«Pokerface» & Co.: Die Shows im Fernsehen

Quotenmeter.FM

Beim Podcast Quotenmeter.FM stehen dieses Mal die Shows im Vordergrund.

Das Jahr fängt ja gut an: Die Quotenmeter-Redaktion diskutiert in dieser Woche über die Shows des vergangenen Jahres sowie die ersten neuen Sendungen. Wie schlugen sich «Teddy gönnt dir» und «Queen of Drags» inhaltlich. Konnte ProSieben mit seinen jüngsten Formatideen punkten.Auch die in dieser Woche gestarteten Formate wie «Pokerface» und «Wer stiehlt mir die Show» mit Joko Winterscheid sind ein Thema. Auffällig: Obwohl die Konzepte der Shows nicht sonderlich kreativ waren, punkteten sie beim Publikum. Winterscheids Sendung debütierte mit 1,32 Millionen Umworbenen, die Clip-Show durfte 1,02 Millionen 14- bis 49-Jährige zum Lachen bringen. Sind der Winter und die verschärften Ausgangsregelungen der Grund hierfür?Außerdem werfen wir einen Blick auf die Sendung «Train Your Baby Like a Dog», in der RTL allen Ernstes einer Tiertrainerin die Erziehung zweier Kinder überlässt. Im Vordergrund steht Tiertrainerin Aurea Verebes, die durch die Sendung führt. Fabian Riedner und Veit-Luca Roth runzeln die Stirn.