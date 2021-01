Aufruhr im US-Kapitol dominierte TV-Quoten

US-Quoten

FOX setzte hingegen auf «The Masked Dancer» und holte damit mäßige Werte.

Am Mittwoch stürmten Anhänger von Donald Trump und weitere Aktivisten das US-Kapitol. Natürlich nahm das Thema nicht nur in Deutschland einen großen Stellenwert ein. Sowohl NBC als auch ABC unterbrachen ihr normales Programm, um am Mittwoch über die Gewalt in der Hauptstadt zu berichten. Der TV-Sender dominierte mit 5,4 Millionen Zuschauern.Beim Fernsehsender ABC erzielte man 4,2 Millionen Zusehern. NBC lag bei den 18- bis 49-Jährigen mit einem Rating von 1,0 vor ABC (0,7). CBS setzte zunächst auf eine Wiederholung, ab 21.00 Uhr wurde eine Sondersendung ins Programm genommen. Der Sender hatte mit zweieinhalb Millionen Zuschauern das Nachsehen.FOX setzte aufund erzielte 2,8 Millionen Zuschauer. Traurig: Damit wurde die Reichweite gegenüber der Premiere halbiert. Im Anschluss debütierte, das auf drei Millionen Zuschauer kam.