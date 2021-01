«Der Bergdoktor» startet stark ins neue Jahr

Quotennews

Am Donnerstag setzte man auf ein Special der Serie. Die Einschaltquoten waren wieder fantastisch. Am späten Abend talkte Markus Lanz über Corona und die US-Ausschreitungen.

Der Mainzer Fernsehsender ZDF startete mit demins neue Jahr. Im gemeinsamen Winter-Special vom ZDF und dem ORF wurden die Brüder Martin und Hans Gruber von einem Schneesturz überrascht, weshalb sie Zuflucht in einer Berghütte suchten. Allerdings war das Glück nicht von langer Dauer, denn Rupert Althammer stürzte herein, da seine Bergführerin in eine Felsspalte fiel.Der Auftakt der neuen Folge, die von Nikolai Müllerschön geschrieben und umgesetzt wurde, erreichte 6,99 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Die Episode mit Hans Sigl, Heiko Ruprecht und Monika Baumgartner erzielte einen Marktanteil von starken 20,5 Prozent. Das Special, in dem Harald Krassnitzer als Gast dabei war, lief auch beim jungen Publikum gut. 0,98 Millionen Menschen bei den 14- bis 49-Jährigen sahen zu, der Marktanteil belief sich auf 10,6 Prozent.erreichte um 22.45 Uhr 2,78 Millionen Zuschauer, wovon 0,52 Millionen zu den jungen Leuten gehörten. Die Marktanteile bei der Sendung, bei der Journalist Elmar Theveßen, John Bolton (früher Trump-Mitarbeiter), Ex-Diplomat John C. Kornblum, Philosphin Susan Neiman, Bodo Ramelow (Die Linke), Zeit-Redakteur Martin Machowecz, Prof. Alena Buyx und Prof. Dirk Brockmann zu Gast waren, lagen bei 17,0 sowie 11,8 Prozent.Das Erste führte die Hauptsendezeit an. Dieerreichte im Ersten 7,41 Millionen Zuschauer, insgesamt schauten 14,1 Millionen Menschen zu. Denzum Sturm auf das Capitol wollten 9,14 Millionen Zuschauer sehen. Davon profitierte auch der Krimi, der auf 8,16 Millionen Zuseher kam. Bei den jungen Zuschauern schnitt man auch sehr gut ab: Die 20.00 Uhr «Tagesschau» erzielte 2,18 Millionen Zuschauer, der «Brennpunkt» hielt 2,07 Millionen Zuschauer. Der Kriminalfilm sorgte man 1,16 Millionen Zuschauer ebenfalls für Top-Werte.