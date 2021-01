Blockbuster-Battle: Zwei Klassiker gegen ein Fantasy-Epos

Film-Check

Bei RTL stehen zwei ausgesprochen hübsche Männer vor der Kamera und auch Sat.1 lässt das ein oder andere Frauenherz höher schlagen. Was kann Ben Stiller als Nachtwächter dagegen ausrichten?

(sixx, 20:15 Uhr)Unterhaltsame Komödie mit den Hollywood-Größen Ben Stiller und Robin Williams: Der geschiedene Nichtsnutz Larry Daley nimmt einen Job als Nachtwächter im Naturkundemuseum an. Nachts werden die Ausstellungsstücke jedoch äußerst lebendig, und die wildgewordenen Cowboys und gefährlichen Dinosaurier tanzen auf seiner Nase herum. Larry und sein Verbündeter, die Wachsfigur von Theodore Roosevelt, haben alle Hände voll zu tun, um die außer Kontrolle geratenen Exponate im Zaum zu halten.Rotten Tomatoes Audience Score: 7Metascore: 5IMDB User Rating: 6(Sat.1, 20:15 Uhr)Mehr als 30 Jahre ist die Zeit ihres Lebens schon her, als Patrick Swayze alias Johnny Castle und Jennifer Grey alias Frances „Baby“ Houseman zusammen im Urlaubsresort in den Catskills tanzen und sich ineinander verlieben. Das geschah natürlich entgegen des Willens von Babys Vater, der alles versucht die beiden auseinanderzubringen. Doch der energiegeladene und erotische Tanzstil der beiden verbindet das Paar zu sehr. Von der Liebesgeschichte gibt es kein Entkommen. Ein Film so berühmt wie die Abschlusschoreografie zum Lied von Bill Medley und Jennifer Warnes, das übrigens auch den Oscar für ‚Best Original Song‘ 1987 einsteckte.Rotten Tomatoes Audience Score: 9Metascore: 7IMDB User Rating: 7(RTL, 20:15 Uhr)„Der düstere Fantasy-Actioner ist eine zähe, emotionslose und vor allem total wirre Angelegenheit auf visuell unterdurchschnittlichen Niveau.“ So urteilte Quotenmeter in seiner Kino-Kritik vor fast dreieinhalb Jahren. All der Kritik zum Trotze spielte der Blockbuster mit Idris Elba und Matthew McConaughey in den Hauptrollen 113,2 Millionen US-Dollar ein. Nun versucht sich der Fantasy-Film also bei RTL zum ersten Mal in deutschen Free-TV und darum dreht sich der Film von Nikolaj Arcel, der auf der achtbändigen und gleichnamigen Saga von Stephen King basiert. Revolvermann Roland Deschain (Elba) ist der letzte seiner Art und gefangen in einem ewigen Kampf mit Walter O’Dim, auch bekannt als der Mann in Schwarz (McConaughey). Roland ist fest entschlossen, ihn daran zu hindern, den Dunklen Turm zu Fall zu bringen, der das ganze Universum zusammenhält. Das Schicksal aller Welten steht auf dem Spiel, als das Gute und das Böse in einer ultimativen Schlacht aufeinanderprallen. Denn Roland ist der Einzige, der den Dunklen Turm vor dem Mann in Schwarz verteidigen kann.Rotten Tomatoes Audience Score: 5Metascore: 3IMDB User Rating: 6