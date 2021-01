KiKA verlängert Service-Programm

TV-News

Nach den Verlängerungen der Schul- und Kita-Schließungen, passt der Kinderkanal von ARD und ZDF sein Programm an und verlängert den Service #ZeitFür.

KiKA reagiert auf die Fortführung der Corona-Maßnahmen. Am Dienstag wurde beschlossen, dass die Schulen und Kitas auch weiterhin geschlossen bleiben werden. „Da Kinder weiter mit Einschränkungen und ohne Schulbesuche auskommen müssen, wollen wir auf ihr aktuelles Informations- und Unterhaltungsbedürfnis mit unseren Bildungs-, Wissens-, Film- und Serien-Angeboten eingehen. Über #ZeitFür bieten wir Passendes und Wissenswertes für jedes Alter und möchten dazu der ganzen Familie wichtige und wertvolle Gelegenheiten schenken, gemeinsam Zeit zu verbringen“, erklärte Dr. Astrid Plenk, KiKA-Programmgeschäftsführerin, in einer Mitteilung.Ab 11. Januar gibt es für insgesamt drei Wochen Sonderprogrammierungen auf allen KiKA-Plattformen, so sollen Kinder und Familien mit #ZeitFür zuhause medial begleitet werden. Am Vormittag soll es Zeit für Unterhaltung und Informationen geben. Ab 9:30 Uhr sindundim Programm zu finden. Das ZDF zeigt modern aufgelegte Klassiker wieab 10:25 Uhr sorgen so für eine kleine Verschnaufpause nach der ersten Lerneinheit. Danach folgtund bereitet Nachrichten aus aller Welt verständlich erklärt auf.Am Mittag schafft KiKA um 11:15 Uhr einen neuen Spielfilm-Platz und sorgt so für Familienunterhaltung. Zu sehen sind unter anderemund. Alle Inhalte sind auch im KiKA-Player abrufbar. Dort gibt es auch vielfältige Wissensformate wie. Die Kurzclipswird um eine neue Staffelerweitert, in der unter anderem die Malerin Frieda Kahlo oder die Pianistin Clara Schumann vorgestellt werden. Die neue Staffelzeigt KiKA ab 13. Januar immer mittwochs in der Wissens-Primetime um 19:25 Uhr. Promireporterin Clarissa reist mit ihrer Zeitmaschine in die jeweilige Epoche von großen Persönlichkeiten der Weltgeschichte. Heimische Tiere und Pflanzen werden beierklärt, das eine gute Ergänzung in Zeiten von Homeschooling darstellen kann.Besonders für die Jüngsten ist es wichtig, die aktuellen Anforderungen auf ihre Ansprüche und ihre Entwicklung zugeschnitten zu vermitteln. Auf kikaninchen.de finden Eltern dazu neue Bastelanregungen. Seit 1. Januar steht zudem die Mini-Dokuzur Verfügung.