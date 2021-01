«Seinfeld»: Kult-Comeback bei One

TV-News

Die Kult-Serie um Jerry Seinfeld soll es ab Mitte Februar beim ARD-Spartensender One sowohl im Abend- als im Wochenendprogramm geben. Vorerst dürfen sich Fans auf acht Folgen freuen.

Nicht nur Comedy-Fans dürfte der Name Jerry Seinfeld und die gleichnamige Showein Begriff sein. Von 1989 bis 1998 wurden die insgesamt neun Staffeln und 180 Folgen abgedreht und sorgen bis heute für Kult-Faktor. Wer aktuell schon Seinfeld-Folgen sehen will muss zumeist lange wach bleiben, denn im Programm von Comedy Central tauchen zu später Stunde immer wieder Folgen des Klassikers auf.Der ARD-Sender One hat sich nun die Rechte an «Seinfeld» gesichert und wird die Folgen der Comedy-Serie wohl ab dem 18. Februar ins Programm schicken. Zum Start hat sich der Sender direkt etwas überlegt und sendet ab 20:45 Uhr gleich acht Folgen am Stück. Mehr «Seinfeld» geht zum Start wohl nicht. Ab der darauf folgenden Woche gibt es dann im Programm von One stets einen Dreierpack an Folgen, gestartet um 22:45 Uhr.Wem auch diese reguläre Sendezeit unter der Woche schon zu spät wird, der kann auf einen weiteren Sendeplatz am Wochenende zählen. Am 20. Februar, also zwei Tage nach dem Start, gibt es die gezeigten acht Folgen in der Wiederholung ab 15:45 Uhr. Ab dem regulären Start eine Woche später gibt es dann wochenends immer ab 17:40 Uhr «Seinfeld» zu sehen.