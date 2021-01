VOX setzt auf Krebsvorsorge und viel nackte Haut

TV-News

Kurz vor dem Weltkrebstag am 4. Februar widmet VOX zwei Primetime-Abende der Krebsvorsorge. Mit prominenter Unterstützung, die blank zieht.

Laut statistischem Bundesamt ist Krebs die zweithäufigste Todesursache in Deutschland. Wie bereits im November angekündigt möchte der Fernsehsender VOX auf diese Tatsache aufmerksam machen und die Situation verbessern. Dabei sollen 16 Prominente helfen. Am 1. und 2. Februar wollen sie inauf die Vorsorge von Brust-, Prostata- und Hodenkrebs aufmerksam machen und lassen dabei sämtliche Hüllen fallen und gewähren intime und emotionale Einblicke. Die Botschaft soll lauten: „Wenn wir uns vor einem Millionenpublikum ausziehen können, könnt ihr das vor eurem Arzt erst recht!“ Moderiert werden beide Sendungen von DKMS-Life-Botschafter und VOX-Gesicht Guido Maria Kretschmer.Und wer macht mit? Am 1. Februar werden Elena Carrière, Lili Paul-Roncalli, Mimi Fiedler, Mirja du Mont, Nadine Angerer, Nicole Staudinger, Stefanie Hertel und Ulla Kock am Brink vom ersten Kennenlernen bis zum großen Moment begleitet. Einen Tag später sind dann Bastian Bielendorfer, Faisal Kawusi, Jimi Blue Ochsenknecht, Jochen Schropp, Marco Russ, Philipp Boy, Thorsten Nindel und Uli Roth an der Reihe. Ehe es jedoch zur gänzlichen Enthüllung kommt, werden dieJuroren Motsi Mabuse und Joachim Llambi eine anspruchsvolle Choreografie mit den Stars einstudieren, die sie dann am Ende der Show zum Besten geben werden. Bevor die Promis in einer „stilvoll inszenierten Show ihre glamourösen und maßgeschneiderten Show-Outfits“ ablegen, geben sie zuvor bereits tiefe Einblicke auf Erlebnisse mit der Krankheit und erzählen von Schicksalsschlägen, aber auch von Geschichte, die Mut machen.Neben nackter Haut wird das Thema Krebs auch professionell behandelt. Da Früherkennung Leben retten kann, erhalten die 16 Teilnehmer eine Lehrstunde in Sachen Vorsorge. So erklärt Dr. med. Claudia Schumacher den Damen sehr anschaulich, wie sie sich selbst auf Brustkrebs abtasten können. Auch die Herren erfahren, worauf es ankommt. Bei einigen von ihnen führt Prof. Dr. med. Dr. h.c. Axel Heidenreich auch eine Hoden- und Prostatauntersuchung durch.«Showtime of my Life – Stars gegen Krebs» ist am 1. und 2. Februar um 20:15 Uhr bei VOX zu sehen. Produziert wird die Sendung von Seapoint Productions GmbH & Co. KG und basiert auf dem UK-Erfolgsformat und Emmy-Gewinner. Das Format war bereits in Australien, den Niederlanden, in Frankreich und in Großbritannien ein voller Quotenerfolg. Zieht Deutschland bla… nach?