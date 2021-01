Elyas MBarek: Ich bin eher sehr nachgiebig

Interview

von Markus Tschiedert 07. Januar 2021, 11:54 Uhr

Am Sonntag strahlte Das Erste «Feinde» von Ferdinand von Schirach aus. Angesichts dessen sprach Quotenmeter mit Elyas M’Barek über den Film «Der Fall Collini».

Nach dem Erfolg der drei «Fack ju Göhte»-Komödien hätte man von Elyas M’Barek (36) nicht erwartet, dass er sich eine Robe überstreift, um einen souveränen Strafverteidiger zu verkörpern. Aber genau so erlebt man ihn in der Ferdinand von Schirach-Verfilmung «Der Fall Collini» (u.a. bei Amazon, Sky, iTunes, freenet) - und das auch noch sehr überzeugend. Der gebürtige Münchner hat schon öfters bewiesen, dass er nicht nur für Komödien gemacht ist. Das Genre liegt ihm natürlich, was seine Fans aber nicht davon abhalten sollte, sich auch einen Thriller wie «Der Fall Collini» anzusehen, in dem es um ein sehr ernstes Thema geht.Das ist deshalb nur das bekannteste Bild von mir, weil die «Fack ju Göhte»-Filme so erfolgreich waren. Aber ich habe auch schon vorher ganz viele andere Rollen gespielt und Filme mit unterschiedlichen Themen gedreht. Das Spannende an diesem Beruf ist ja gerade, dass man sich immer wieder ausprobieren kann und neue Facetten von sich zeigen darf.Das wäre durchaus auch ein Beruf für mich gewesen. Dazu muss man studieren und viel lernen – ja, das hätte mich schon interessieren können. Aber ich bin nun mal Schauspieler geworden, und in meinem Fall geht es eher darum, das glaubhaft darzustellen und zu behaupten, dass man das alles könnte. Ich habe aber für den Film keine Gesetzestexte verschlungen. Natürlich besuchte ich den einen oder anderen Gerichtsprozess und habe mich mit Strafverteidigern ausgetauscht. Aber «Der Fall Collini» ist jetzt kein Gerichtsdrama, sondern für mich ein emotionaler Thriller, der unter anderem auch im Gericht spielt.Hier in Berlin-Moabit habe ich mir mal einen Mordprozess angeguckt. Aber letztlich ist das gar nicht so beeindruckend wie man denkt. Man merkt, dass im Gerichtssaal viel Routine herrscht. Es war fast ein bisschen fade und gar nicht so wie man es aus Filmen kennt, wo sich der Staatsanwalt mit dem Verteidiger Schlagabtausche liefert.Ich bin sogar ein großer Fan von ihm. Als wir uns getroffen haben, wollte ich auch alles darüber von ihm wissen. Ich mag die Klarheit in seiner Sprache und wie er Spannung aufbaut. Jede seiner Geschichten hat eine Wahrheit mit einer Botschaft in sich. Manchmal muss man seine Bücher auch zweimal lesen und erkennt etwas Neues darin. Ich habe bisher jedes seiner Bücher verschlungen.Das Schlimme dabei ist, dass kaum jemand davon weiß. Es sei denn, man hat den Roman gelesen und schaut sich jetzt unseren Film an. Ich selbst fand es schockierend zu erfahren, was dieses Gesetz bedeutet hat. Das war ein irrer Justizskandal, umso wichtiger ist es, dass der Film das nochmals aufzeigt.Man muss immer wieder daran erinnern, was passieren kann, wenn die falschen Leute an die Macht kommen. Oft findet dann ein Gesellschaftswandel statt, der solche Verbrechen erst möglich macht. Menschen werden zu Mitläufern oder sie schweigen und trauen sich nicht, dagegen anzugehen. Es ist also wichtig, dass sich auch nachfolgende Generationen immer wieder damit beschäftigen.Absolut, und ich bin auch sehr froh darüber. Wenn man das mit anderen Ländern sogar in Europa vergleicht, wie dort Rechtssysteme funktionieren, muss man dankbar sein. Bei uns kann man sich irgendwie darauf verlassen. Ob es immer gerecht ist, sei dahingestellt. Aber man muss hierzulande keine Angst vor Willkür haben.Ziemlich gut, denn ich bin gar nicht so rachsüchtig. Im Gegenteil, ich bin eher sehr nachgiebig und verzeihend. Dieses Prinzip Auge um Auge, Zahn um Zahn ist nichts, was ich nachvollziehen kann. Das führt meiner Meinung nach zu einer Spirale von noch mehr Gewalt und Leid.