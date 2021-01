Raus ohne Applaus: Wendler wird bei DSDS nach KZ-Vergleich gestrichen

TV-News

Der ehemalige Schlagerstar und Jury-Mitglied bei «Deutschland sucht den Superstar» wird aus den im Sommer aufgezeichneten Folgen der Castingshow rausgeschnitten. Die Reaktion folgte auf einen Bericht von ‚DWDL‘. Wendler hat in seiner Telegramgruppe Deutschland mit einem Konzentrationslager verglichen.

„Wir verurteilen jegliche Form von Antisemitismus, Rassismus sowie Diskriminierung auf das Schärfste. In Zeiten, in denen es darum geht, durch gesellschaftlichen Zusammenhalt, gegenseitige Rücksichtnahme und Respekt gemeinsam eine schwere Krise zu bewältigen, wird RTL mit einer Unterhaltungsshow nicht die Bühne für Menschen sein, die ihrerseits Spaltung und Verharmlosung propagieren.“, so Jörg Graf, Geschäftsführer des Senders RTL. Der Kölner Sender gab am Mittwochnachmittag in einer Mitteilung zudem bekannt, dass Michael Wendler aus allen bereits produzierten Folgen der Castingshowherausgeschnitten werde. Der Ursprung der Maßnahme war ein Tweet des Medienmagazins ‚DWDL‘, der aufdeckte, dass Michael Wendler via Telegram die Coronaschutzmaßnahmen der Bundesregierung mit einem Konzentrationslager verglich.Die erste Folge der neuen 18. Staffel lief am Dienstagabend zur besten Sendezeit an. Darin wurde allerdings nicht eingeordnet, dass die Produktion vor dem Verbreiten von Corona-Verschwörungstheorien von Wendler im Herbst stattgefunden hat. RTL beendete daraufhin die Zusammenarbeit mit dem Musiker, sodass er nur noch in den 13 Casting-Folgen zu sehen gewesen wäre, nicht aber in den kommenden Liveshows. Nun wird Wendler keinerlei Bühne mehr gegeben. RTL nimmt „dadurch für die Zuschauer sichtbare, dramaturgische Lücken“ in Kauf, so die Mitteilung weiter.Im Vorfeld der Mitteilung erklärte RTL-Unterhaltungschef Kai Sturm der ‚Bild‘, dass man zunächst vorhatte, deutlicher darauf hinzuweisen, dass die Produktion im vergangenen Sommer stattfand, „als Michael Wendler noch ein Schlagersänger war und es keine Anzeichen für seine derzeitige politische Einstellung gab.“ Das mediale Twitter-Echo war jedoch enorm. So kritisierten zahlreiche Stimmen den Schritt, Wendler überhaupt noch im Programm zu haben, darunter auch diverse RTL-Persönlichkeiten wie Wendler-Kritiker der ersten Stunde Oliver Pocher. Daraufhin wurde das endgültige Aus des Jury-Mitglieds beschlossen.Wie genau die Szenen mit Michael Wendler aus der Sendung verschwinden werden, ist noch unklar. Dazu machte RTL keine Angaben. Die nächste «DSDS»-Ausgabe läuft am Samstag um 20:15 Uhr bei RTL.