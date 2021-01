Vierschanzentournee stark, «Sievers» ebenfalls

Quotennews

Die Übertragung aus Bischofshofen war – wie jedes Jahr – ein großer Erfolg.

Die Paul-Außerleitner-Schanze im österreichischen Bischofshofen ist der Höhepunkt der alljährlichen Vierschanzentournee. Nicht nur wettkämpferisch, sondern auch von den Einschaltquoten. Im vergangenen Jahr sahen 5,29 Millionen, im Jahr zuvor 6,78 Millionen Zuschauer das Finale der Tournee, der Marktanteil lag am Mittwochvorabend bei fabelhaften 33,0 und 27,0 Prozent.Die ersten drei Plätze der Tournee gingen an Kamil Stoch, Karl Geiger und Dawid Kubacki, Sieger waren natürlich auch Das Erste und das ZDF , die die Wettbewerbe übertrugen. Am Mittwoch waren ab 16.40 Uhr 5,81 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren dabei. Die Übertragung mit Nobert König und Experte Toni Innauer verzeichnete einen Marktanteil von 26,2 Prozent. Die von Stefan Bier kommentierte Veranstaltung erreichte 0,88 Millionen junge Menschen, der Marktanteil lag bei 17,1 Prozent.lockte um 20.15 Uhr 8,78 Millionen Zuschauer an, der Marktanteil belief sich auf 26,8 Prozent. Beim jungen Publikum wurden 0,98 Millionen Zuschauer verbucht, der Marktanteil belief sich auf 11,4 Prozent. Dasinformierte im Anschluss sogar noch mehr Menschen: 8,82 wollten über die aktuellen Geschehnisse genauer informiert werden, so viele wie seit dem 23. August 2020 nicht mehr, als sich die Nachrichten zwischen den Halbzeiten des Champions-League-Finals meldete. 1,40 Millionen 14- bis 49-Jährige schalteten ein. Am Markt holte der Mainzer Sender 29,4 Prozent insgesamt und 17,0 Prozent bei den Jungen. Mit der Reisereportagesicherte sich Britta Hilpert 3,39 Millionen Zuschauer ab 22.15 Uhr. Der Marktanteil lag bei 14,8 Prozent. Beim jungen Publikum fuhr die öffentlich-rechtliche Station 10,2 Prozent Marktanteil ein.