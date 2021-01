«Kampf der Kultkarren mit David Hasselhoff»: Neue Doku bei HISTORY Play

TV-News

Ab sofort gibt es bei HISTORY Play die Rückkehr von K.I.T.T, dem A-Team-Van und Eric Estradas ChiPs-Motorrad. Für Fans von Kultkarossen aus vergangenen Sendungen also ein echter Tipp.

Gezeigt werden soll in dem Dokutainment-Format wie unter anderem K.I.T.T als Kultauto aus Knight Rider die Autoindustrie inspirierte, präsentiert natürlich von David Hasselhoff. Zudem dürfen Zuschauer ein spannendes Rennen zwischen K.I.T.T., Dirk „Face“ Benedict am Steuer des A-Team-Vans und Eric Estrada auf seinem ChiPs-Motorrad erwarten.steht ab sofort bei HISTORY, dem On-Demand-Channel bei Amazon Prime Video Channels und den Apple TV-Kanälen der Apple TV App zum Abruf bereit.Der Kultfaktor von Knight Rider und K.I.T.T. dürfte sicherlich außer Frage stehen und in dem Dokutainment-Format soll die Ikone der 1980er-Jahre zurückkehren. Der Doku-Zweistünder beschäftigt sich mit dem wohl bekanntesten Pontiac Firebird Trans der Welt oder zumindest Fernsehgeschichte. Neben dem Kultauto stellt Hasselhoff weitere ausgefallene sowie spannende Gefährte vor wie beispielsweise der schnellste Wagen der Erde und ein äußerst sportliches Amphibienfahrzeug.Als Höhepunkt der Doku dürfte das Rennen zwischen den genannten Serien-Größen dienen. Knight Rider gegen A-Team gegen ChiPs oder anders: Hasselhoff gegen Benedict und Estrada. Beim «Kampf der Kultkarren mit David Hasselhoff» dürfte für Fans der Serien-Boliden wohl kein Wunsch unerfüllt bleiben.