«Rebecka Martinsson»: Sascha Zacharias übernimmt in der zweiten Staffel

Drei Jahre nach den ersten vier Filmen kehrt die Film-Reihe «Rebecka Martinsson» ins Erste zurück. Dabei muss sich der Zuschauer an eine neue Hauptdarstellerin gewöhnen.

Am kommenden Sonntag ist es soweit: Das Erste präsentiert einen neuen Film aus der-Reihe. Erstmals lief die schwedische Serie 2018 im Programm der Blauen Eins und verbuchte in vier Ausgaben durchschnittlich 3,66 Millionen Zuschauer ab 21:45 Uhr. Die Gesamtmarktanteile lagen zwischen 11,3 und 14,0 Prozent. Drei Jahre später geht die Yellow Bird-Produktion nun weiter. Am 10. Januar läuft der erste Film mit dem Titelwie gehabt um 21:45 Uhr. Doch eines ist neu: die Hauptdarstellerin. Ida Engvoll verkörpert nicht mehr die Hauptrolle der Rebecka Martinsson. Diese übernimmt nun Sascha Zacharias, die bereits als Jenny Häggroth in zwei Folgen zu sehen war.Der Titelheldin bleibt nach der Rückkehr in ihre alte Heimat bei ihrer Entscheidung, auch künftig als Bezirksstaatsanwältin in Kiruna zu arbeiten, statt das komfortable Stockholm vorzuziehen. Die ersten beiden ihrer neuen Fälle führen sie mitten in einen blutigen Kleinkrieg zwischen Rentierzüchter-Clans und einem Fremdenführer sowie zu einem lange zurückliegenden Vergehen, das nach einem überraschenden Leichenfund neu aufgerollt werden kann.In weiteren Rollen stehen unter anderem Eva Melander, Thomas Oredsson, Ardalan Esmaili und Jakob Öhrman vor der Kamera. Den zweiten Film der neuen Staffel zeigt Das Erste am Sonntag, den 14. Februar. Die beiden weiteren Inszenierungen sind für das Frühjahr 2021 geplant. «Rebecka Martinsson» ist eine Produktion der Yellow Bird in Koproduktion mit ARD Degeto und CMORE, TV4, Filmpool Nord, MTV, Banijay Rights, Lumière und DR für die ARD.