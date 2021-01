100 Jahre Dürrenmatt: 3sat zeigt drei Filme

TV-News

Am Dienstag wäre der Schweizer Schriftsteller Friedrich Dürrenmatt 100 Jahre alt geworden. Anlässlich seines Jubiläums zeigt 3sat am Samstag drei Dürrenmatt-Verfilmungen.

Mit drei Verfilmungen seiner Werke ehrt der Sender 3sat am Samstag, den 9. Januar, ab 20:15 Uhr den Schriftsteller, der am Dienstag 100 Jahre alt geworden wäre. Den Anfang macht der Fernsehfilmaus dem Jahr 1993. Der Film basiert auf dem gleichnamigen Kriminalroman von 1985. Den Film inszenierte Hans W. Geißendörfer. Es standen Maximilian Schell und Thomas Heinze vor der Kamera.Um 22 Uhr folgt dann die Neuverfilmung von Dürrenmatts «Das Versprechen». Das Buch diente bereits im Erscheinungsjahr 1958 als Vorlage für «Es geschah am hellichten Tag». 2001 nahm sich Sean Pean als Regisseur dem Stoff erneut an und verfilmte das Werk inneu. Jack Nicholson übernahm die Hauptrolle des Kriminalbeamten Jerry Black, der den Mordfall eines kleinen Mädchens annimmt und ihrer Mutter, gespielt von Patricia Clarkson, verspricht, den Mörder ausfindig zu machen.Um Mitternacht geht es dann in Runde drei mit einem der bekanntesten Werke des Schriftstellers. Der deutsch-österreichische Fernsehfilmaus dem Jahr 2008 steht auf dem Programm. Die Regie übernahm Nikolaus Leytner und unter anderem Christiane Hörbiger, Michael Mendl, Muriel Baumeister und Lisa Kreuzer standen vor der Kamera. In Deutschland lief der Film am 13. Oktober im Ersten und kam auf eine Reichweite von 6,74 Millionen Zuschauern. Die Einschaltquoten beliefen sich auf 20,7 respektive 9,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jähigen.