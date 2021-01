Lauras Entlassung soll nicht an Berlin rütteln

Soap-Check

Soap-Vorschau: Bei «Rote Rosen» ist internationaler Flair angesagt. Vivien war zunächst in Butan und Los Angeles, jetzt wieder in Deutschland.

Vivien hat auf dem Rückweg aus Butan in L.A. den Sohn des erfolgsverwöhnten Musikproduzenten Richie Sky kennen gelernt – und sich gleich verlobt. Meditation ist jetzt vorbei, Champagner angesagt. Hannes ist schwer enttäuscht. Dann taucht Hannes verlorener Koffer wieder auf. Mitsamt der Polizei und einem Haftbefehl. Gregor und Hendrik geraten auf dem Golfplatz aneinander. Eine gemeinsame Golfpartie und einen Hundehaufen später ist jedoch der Grundstein für eine wunderbare Freundschaft zwischen den beiden Alpha-Tieren gelegt.André will mit seinem früheren Ich nichts mehr zu tun haben. Christoph und Selina verbringen eine romantische Nacht in der Hütte. Alfons steigt über ein Fenster in Andrés Zimmer ein. Max kämpft um Jil. Werner und Robert können nicht glauben, dass André sein Gedächtnis verloren hat, und versuchen seine Erinnerung wieder zu wecken. Doch André fühlt sich mit der ganzen Situation überfordert. Als er zufällig mithört, wie Werner und Alfons sich darüber unterhalten, was André sich in der Vergangenheit alles geleistet hat, reicht es ihm: Er will mit dem alten André nichts zu tun haben! Christoph plant einen romantischen Abend mit Selina in der Almhütte. Ausgerechnet Maja, die noch immer nichts von der Beziehung der beiden hält, wird beauftragt, die Almhütte für diesen Anlass herzurichten. Die Überraschung wird ein voller Erfolg und die beiden verbringen eine romantische Nacht zusammen. Alfons wartet gespannt auf die Ankunft des Prüfers im „Fürstenhof“. Doch dann taucht plötzlich eine besorgte Leentje auf, die nicht mehr in ihr Zimmer kommt und befürchtet, dass André etwas passiert sein könnte. Als auch der Generalschlüssel nicht aufsperrt, schnappt Alfons sich kurzerhand eine Leiter und steigt über das Fenster in Andrés Zimmer ein. Diese Aktion entgeht auch dem Prüfer des Wettbewerbs nicht …In seiner Befürchtung, Leni zu verlieren, bittet Paco Jakob, Lenis Verliebtheit einen Dämpfer zu verpassen. Als Leni das mitbekommt, schlägt sie verletzt um sich. Indessen versucht Britta, Robert über Amelie zum Bleiben zu bewegen. Doch ihre Aktion geht nach hinten los, und die beiden sind weiter voneinander entfernt als zuvor.Justus' Plan, sich an Georg zu rächen, läuft an. Während Justus den unterstützenden Sohn mimt, sucht Georg nach dem Verräter in den eigenen Reihen. Lucie erfährt geschockt, dass Moritz durch den Paarlauf gesundheitliche Probleme bekommen hat. Besorgt bittet sie ihn aufzuhören. Isabelle reagiert zunächst empört, als Georgs verheirateter Geschäftspartner ihr ein unmoralisches Angebot macht - bis sie darin eine neue Geldquelle erkennt.Laura wurde entlassen. Obwohl sie enttäuscht ist, will sie sich nicht entmutigen lassen und am Neustart mit Felix in Berlin festhalten. Doch dann erfährt sie, dass Katrin einen erheblichen Anteil an ihrer Kündigung hatte. Toni ist von Eriks Geständnis erschüttert. Während sie Eriks Handeln als Kurzschlussreaktion interpretiert, zerbricht in ihr der Glaube, dass Erik aus seiner Vergangenheit gelernt hat. Denn wieder riskiert er seine Bewährung.Mit seinen Freunden und Live-Musik der möglichen Hochzeits-Band könnte der Tag für Paco nicht besser starten. Doch Olli wird plötzlich klar, dass er eventuell in den Knast muss, wenn ihre Fake-Ehe auffliegen sollte. Als dann auch noch ein Termin mit einer Beamtin der Ausländerbehörde eintrudelt, ist Olli nervlich dermaßen am Ende, dass er schon beinahe panisch das Weite sucht und Paco somit vor dem Nichts steht. Lea versucht Paco davon zu überzeugen, dass sich Olli wieder einkriegen wird. Tatsächlich kann sie ihn damit zunächst auch davon abhalten, der Beamtin sofort die Wahrheit zu sagen. Allerdings schwindet Pacos Hoffnung von Sekunde zu Sekunde.Amelie hat keinen Bock, noch länger um Dean zu trauern. Allerdings fällt es ihr ziemlich schwer, ihn aus dem Kopf zu bekommen. Zum Glück gibt es Lynn. Sie schafft es, dass Amelie ihre Trauer in Wut umwandelt. Gemeinsam starten die beiden Freundinnen wenig später eine Racheaktion gegen Dean. Als der die Mädchen auf frischer Tat erwischt und sich aufrichtig bei Amelie entschuldigt, ist sie jedoch völlig überrumpelt. Einmal mehr weiß sie nicht, wie sie mit ihren Gefühlen umgehen soll und sucht Trost bei ihrer Freundin Lynn…