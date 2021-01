Primetime-Check

Wie schnitt die erste «Wer wird Millionär?»-Ausgabe des Jahres ab? Wie schlug sich Teil eins von «Waldgericht»?

Das Erste setzte zu Beginn des Abends aufund registrierte insgesamt 4,49 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, darunter 0,73 Millionen 14- bis 49-Jährige. Die Marktanteile betrugen 13,2 respektive 8,2 Prozent. Weiter ging es mitvor 3,17 Millionen Interessierten. Der Marktanteil schrumpfte auf 11,7 Prozent. Bei den Jüngeren wurden 6,3 Prozent gemessen. Dieinformierten im Anschluss noch 2,57 Millionen, darunter 0,53 Millionen junge Seher. Die Marktanteile lagen bei ordentlichen 12,6 beziehungsweise sehr guten 9,4 Prozent. Das ZDF zeigte ab 20:15 Uhr den ersten Teil vonund unterhielt damit 7,49 Millionen Zuschauer, wovon 0,84 Millionen jünger waren. Die Einschaltquote am Gesamtmarkt belief sich auf herausragende 22,0 Prozent. Dasbrachte dann 5,07 Millionen die Nachrichten des Tages. Der Marktanteil fiel auf 17,3 Prozent. Ab 22:15 Uhr wollten dann noch 2,37 Millionensehen. 0,38 Millionen davon waren junge Zuschauer, was zu 7,5 Prozent Marktanteil führte. Insgesamt holte der Mainzer Sender mit dem Spielfilm 13,0 Prozent.ProSieben startete mit einer alten Doppelfolgein die Primetime und holte Reichweiten von 1,28 und 1,35 Millionen Zuschauern. In der Zielgruppe belief sich der Anteil auf 9,7 und 10,4 Prozent. Weiter ging es mit zwei Folgen, die 1,17 und 1,05 Millionen begeisterten. Der Marktanteil bei den Umworbenen fiel auf 9,2 beziehungsweise 9,0 Prozent. Zum Abschluss der besten Sendezeit baute die Rote Sieben noch vier Folgenein, die 0,86, 0,80, 0,67 und 0,57 Millionen unterhielten. Die Quoten lagen bei 8,1, 8,6, dann bei 8,9 und zum Schluss bei 8,3 Prozent. Sat.1 versendete im Gegenprogrammund kam damit auf ein 1,46-millionenköpfiges Publikum, wovon 0,73 Millionen der werberelevanten Gruppe angehörten. Der Marktanteil für den Münchner Sender betrug maue 4,5 Prozent insgesamt und durchschnittliche 8,4 Prozent in der Zielgruppe.holte im Anschluss noch 0,82 Millionen Zuschauer. Der Zielgruppenanteil sank auf 7,3 Prozent. Kabel Eins präsentierte zwei Filme:undund verbuchte damit Sehbeteiligungen von 1,10 und 0,76 Millionen. In der für die Werbewirtschaft wichtigen Gruppe wurden solide 5,3 und 4,8 Prozent Marktanteil gemessen.Bei RTLZWEI stand eine Doppelfolge. Die erste Folge verzeichnete 1,09 Millionen, die zweite dann 1,13 Millionen Seher. In der Zielgruppe holte der Münchner Sender 6,9 und 7,3 Prozent. RTL zauberte eine neue Folgeaus dem Hut und unterhielt damit 4,31 Millionen Quizfreunde, darunter auch 1,16 Millionen Junge. Das anschließendebehielt noch 2,27 Millionen Interessierte. Der Zielgruppenanteil sank zunächst von 13,1 auf 10,8 Prozent. VOX setzte wie gewohnt aufund bescherte damit 1,38 Millionen einen schönen Abend. 0,62 Millionen zwischen 14 und 49 Jahren schalteten ein. Auf dem Gesamtmarkt holte der Sender mit der roten Kugel damit eine Quote von 4,6 Prozent. In der Zielgruppe zeigte die Nadel solide 7,7 Prozent an.