«Vierschanzentournee» stellt das übrige Wintersport-Angebot in den Schatten

Quotennews

An einem gefragten Sport-Sonntag im Ersten stach wie gewohnt das Skispringen besonders heraus.



Auch am Sonntag gingen Wintersport-Fans nicht leer aus. Ab demab 11.00 Uhr war das Programm im Ersten mit sportlichen Inhalten gefüllt. Schon diese Sendung kam auf eine Reichweite von 3,68 Millionen Menschen. Dies glich einem starken Marktanteil von 19,7 Prozent. Auch bei den 0,66 Millionen Jüngeren durfte sich der Sender über eine hohe Quote von 13,3 Prozent freuen. Derfand ab 12.30 Uhr ebenfalls einige Interessenten. 2,08 Millionen Fernsehende erzielten gute 13,2 Prozent. Ähnlich sah es bei den 0,35 Millionen 14- bis 49-Jährigen mit 8,0 Prozent Marktanteil aus.Unumstrittenes Highlight am Wintersport-Tag war im Anschluss das dritte Springen derin Innsbruck. Durchgang eins lockte 5,43 Millionen Zuschauer auf den Sender. Bereits 28,1 Prozent Marktanteil stellten ein hervorragendes Ergebnis dar. 0,97 Millionen Jüngere ermöglichten zudem eine ausgezeichnete Sehbeteiligung von 18,7 Prozent. Mit dem zweiten Durchgang vergrößerte sich das Publikum auf 6,32 Millionen Menschen und auch die Quote wuchs weiter auf 30,0 Prozent. Auch bei den 1,14 Millionen aus der jüngeren Zuschauerschaft wurde eine Verbesserung auf überragende 20,6 Prozent gemessen.Die Dokumentationprofitierte weiterhin vom starken Skispringen und überzeugte 3,56 Millionen Zuschauer. Somit ging die Quote auf hohe 17,2 Prozent zurück. Das Erste hielt den Marktanteil auch bei den 0,69 Millionen Jüngeren bei einem starken Wert von 12,6 Prozent. Mit am meisten zu kämpfen hatte an diesem Nachmittag der. Auf dem Gesamtmarkt reichten 2,33 Millionen Fernsehende für einen passablen Marktanteil von 10,2 Prozent. Bei den 0,24 Millionen 14- bis 49-Jährigen kamen hingegen nicht mehr als schwache 4,0 Prozent zustande.