Primetime-Check

Der erste Samstagabend des Jahres zeigte sich mit «Klein gegen Groß», zwei Krimis im ZDF, der 80er Show und mehreren Filmen. Welcher Sender zog die meisten Zuschauer an?

In der ARD hieß es um 20:15 Uhr zusammen mit Kai Pflaume. Die Duelle zwischen den begabten Kids und verschiedenen Promis verfolgtenZuschauer von Zuhause, was einen Marktanteil von großartigenim Gesamten ausmachte. In der umworbenen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen fuhr das Format ganzeZuschauer und somit ebenfalls starkedes Marktes ein. Unter den herausgeforderten Promis gab es eine bunte Mischung aus Sportlern, Moderatoren, Sängerinnen oder anderweitig bekannter Persönlichkeiten. Im ZDF gab es wie gewohnt den Krimidoppelpack.An diesem 03. Januar kamen im Zweiten die Filmeund. Gegenüber dem Show-Format im Ersten war mit den Samstagabend-Krimis auf einer noch stärkeren Welle, zumindest bei den Gesamtzuschauern. Im Schnitt verfolgtenZuschauer die Kriminalfilme, daher ein Marktanteil von. Ähnlich, wenn auch nicht ganz so gut, sah es in der Zielgruppe aus, hier wurden zu Beginn des AbendsRezipienten erreicht, also. Der zweite Krimi des Abends ab 21:45 Uhr verlor dann etwas an Boden auf die Kollegen aus der ARD. Der Staatsanwalt konnte nochZuschauer gesamt undZuschauer aus der Zielgruppe halten. Es ergaben sich so Marktanteile von nach wie vor starkenim Gesamten undin der Zielgruppe gemessen.Auf Sat.1 waren Film-Fans gefragt, im Programm stand «Die Insel der besonderen Kinder» ► und im Anschluss das Monumentalepos. Beide Filme zusammen füllten das Sendeprogramm von 20:15 Uhr bis 01:15 Uhr in die Nacht hinein, somit keine einfache Kost. Dies dachte sich wohl auch ein Großteil der Zuschauerschaft, denn die Quoten sind nicht berauschend. Im Gesamten verfolgtenZuschauer den ersten,noch den zweiten Film des Abends. Die Marktanteile ergaben sich demnach mit mageren. Blickt man auf die jüngere Zielgruppe ergeben sich für den ersten Streifen nurZuschauer, für den zweiten Film des Abends dann noch. Mit den Marktanteilen vonfür die besonderen Kinder undfür Noah dürften man bei Sat.1 wohl zufrieden sein, vor allem wenn man die Film-Konkurrenz überblickt.Die 80er sind zurück! Bei diesem Satz gehen den Meisten Zuschauern die bildhaftesten Vorstellungen und Erinnerungen durch den Kopf. Grund genug für Sender RTL sich dem Jahrzehnt in Form einer Sendung, namentlich, zu widmen. Im Gegenteil zu den 80er an sich, welche aktuell wohl mehr als es für alle gut ist im Trend liegen, waren die Quoten der Show nur in Ordnung. Es ergab sich eine Gesamtzuschauerzahl vonRezipienten, wovon nuraus der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen gemessen wurden. Damit belegte das Formatdes Gesamtmarktes sowie starkedes Zielgruppenmarktes.Auf ProSieben ging es mit Filmen aus dem Avengers-Universum weiter, diesmal im Programm:. Für den muskelbepackten Donnergott Chris Hemsworth schaltetenZuschauer zur Primetime ein, davonaus der Zielgruppe. Mit den Marktanteilen vonjunger Zuschauer undim Gesamten fabrizierte der Münchner Sender mit der roten Sieben eher ein laues Lüftchen am Samstagabend als ein Donnerwetter zur Primetime, durchgefallen ist der Film jedoch auch nicht.Bei Kabel Eins schaltetenZuschauer fürmit einer Doppelfolge ein. In der Zielgruppe waren es davon dannZuschauer. Die Anteile vongesamt, sowiein der Zielgruppe zeigen sich also vergleichbar zu den Werten im alten Jahr, immerhin konstant. Etwas besser lief es da bei VOX und dem ausgestrahlten Film. Die Gesamtzahl der Zuschauer belief sich aufZuschauer und aus der Zielgruppe fandenden Weg zu VOX. Die Marktanteile sind daher mitbesser als beim Kollegen ProSieben und mitin der Zielgruppe nahezu gleichauf.RTL ZWEI ging mit Ganoven-Filmin den Samstagabend. Von anderen Sendern Zuschauer klauen konnte der Film sichtlich einige. Mit einer Gesamtzahl an Zuschauern vonZuschauern konnte RTL ZWEIdes Marktes für sich gewinnen, somit lief es ebenfalls besser als bei ProSieben und Thor. In der Zielgruppe zeigt sich mitZuschauern und einem Marktanteil vonein ähnliches Bild. Hier konnte mit diesen Werten sowohl Thor als auf Pearl Harbor überholt werden.