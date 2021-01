«Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer» begeistert in Sat.1

Quotennews

Ebenfalls gut ins neue Jahr starteten ProSieben mit «Marvel’s the Avengers» und RTLZWEI mit «Und täglich grüßt das Murmeltier».



Die Free-TV-Premiere des Abenteuerfilmspunktete am Neujahrsabend in Sat.1 . 2,93 Millionen Zuschauer entschieden sich für diesen Film. Der Sender ergatterte eine starke Quote von 8,3 Prozent. Auch in der Zielgruppe sicherten sich die 1,28 Millionen Umworbenen hohe 12,4 Prozent Marktanteil. Das Fantasyabenteuerschloss ich mit 1,70 Millionen Zuschauern an und lag weiterhin bei guten 7,6 Prozent. Die Reichweite bei den Jüngeren verringerte sich auf 0,85 Millionen Menschen, während sich die Sehbeteiligung konstant bei 12,4 Prozent hielt.Auch ProSieben sorgte mit dem Actionfilmfür einen erfolgreichen Abend. Aus 1,73 Millionen Filmfans resultierte eine gute Quote von 5,3 Prozent. Die 0,91 Millionen Werberelevanten lagen mit 9,5 Prozent knapp über dem Senderschnitt. Mitverkleinerte sich das Publikum auf 0,86 Millionen Menschen, der Marktanteil stieg hingegen auf hohe 6,8 Prozent. Die 0,49 Millionen Jüngeren verbesserten sich ebenfalls auf eine gute Quote von 11,4 Prozent.Die Komödielockte 1,40 Millionen Zuschauer zu RTLZWEI . Der Sender verzeichnete einen guten Marktanteil von 3,9 Prozent. Noch besser lief es bei den 0,80 Millionen 14- bis 49-Jährigen, die bei starken 7,7 Prozent landeten. Der Actionthrillerkletterte mit 1,08 Millionen Zuschauern auf eine hohe Sehbeteiligung von 5,0 Prozent. 0,45 Millionen Umworbene beendeten den Abend mit einer Quote von 6,7 Prozent.