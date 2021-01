«Das Traumschiff» segelt zu starken Quoten, überholt die Konkurrenz im Ersten jedoch nicht

Quotennews

Neben der erfolgreichen «Traumschiff»-Ausgabe zeigte sich auch «Terra X» am ersten Abend des neuen Jahres sehr stark.



Wie jedes Jahr war am ersten Tag des neuen Jahres im ZDF eine Ausgabe der Urlaubsseriezu sehen. Mit 7,29 Millionen Fernsehenden stellte das Programm eine starke Konkurrenz für den «Tatort» im Ersten dar, musste sich aber mit der viertbesten Reichweite des Tages zufriedengeben. Der Sender ergatterte einen hohen Marktanteil von 19,8 Prozent. Die 1,30 Millionen Jüngeren holten sich eine ausgezeichnete Quote von 12,3 Prozent. Die Neujahrsausgabe im Vorjahr schnitt mit 7,80 und 1,70 Millionen jüngeren Zuschauern noch etwas besser ab. Damals kamen sehr hohe Quoten von 10,7 sowie 14,1 Prozent zustande.Die Seriehielt sich mit 5,33 Millionen Fernsehenden weiterhin sehr stark bei einem guten Wert von 18,3 Prozent. Die jüngere Zuschauergruppe verkleinerte sich auf 0,89 Millionen Menschen und bescherte dem Sender weiterhin hohe 10,4 Prozent.lag mit 3,13 Millionen Interessenten und einer Sehbeteiligung von 14,0 Prozent noch über dem Senderschnitt. Davon gehörten 0,41 Millionen Zuschauer den 14- bis 49-Jähirgen an. Hier wurden gute 6,0 Prozent ermittelt.Das alljährlichewar ab 11.15 Uhr zu sehen. 2,89 Millionen Fernsehende schalteten ein und erreichten einen hohen Marktanteil von 18,5 Prozent. Sehr gut lief es auch bei den 0,37 Millionen Jüngeren mit einer starken Quote von 9,8 Prozent. Auchpunktete ab 19.15 Uhr besonders gut. 5,54 Millionen Neugierige ermöglichten einen guten Marktanteil von 17,7 Prozent. So viele Zuschauer hatten zuletzt Anfang 2019 eingeschalten. Bei 0,94 Millionen Jüngeren generierte das ZDF eine ausgezeichnete Sehbeteiligung von 11,5 Prozent.