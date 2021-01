«Dinner for One»: Der Silvester-Klassiker wird zum Zielgruppen-Hit

Quotennews

Der berühmte 90. Geburtstag und Sketch-Klassiker kam dieses Jahr ganze 13 Mal im deutschen Fernsehen und durfte sich über eine größere Zuschauerzahl freuen. Vor allem bei den Jüngeren.

Es gehört einfach zu einem Silvesterabend dazu:dürfte für Millionen Deutsche eine Tradition darstellen, die es selbst im Corona-Jahr 2020 geschafft hat zu bestehen. Besonders erwähnenswert ist der diesjährige Zuwachs bei jungen Zuschauern aus der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Bei der Nachmittagsausstrahlung um 15:50 Uhr im Ersten schalteten 3,41 Millionen Zuschauer ein, davon 1,36 Millionen aus eben dieser Zielgruppe. Die Marktanteile von 17,1 Prozent im Gesamten und fulminanten 24 Prozent in der Zielgruppe sind schlicht grandios.Eben diese Ausstrahlung in der ARD konnte 2019 lediglich 2,37 Millionen Gesamtzuschauer vor die Fernseher bewegen und erzielte Marktanteile von 12,6 Prozent am Gesamtmarkt und im Vergleich niedrig erscheinende 14,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Auch bei den Ausstrahlungen in den jeweiligen dritten Programmen konnten laut DWDL durchweg hohe Marktanteile und Zuschauerzahlen erzielt werden.Zählt man alle Zuschauer des Sketches der 13 Ausstrahlungen zusammen kommt DWDL auf 14,5 Millionen Gesamtzuschauer, jedoch nicht unter der Berücksichtigung, dass sich der ein oder andere Rezipient das «Dinner for One» sicherlich mehrmals angesehen haben dürfte. Alles in allem schauten auf jeden Fall deutlich mehr Menschen den Silvester-Klassiker in diesem Jahr.