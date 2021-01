«100 Songs, die die Welt bewegten»: Musikgeschichte zum Jahresabschluss

Quotennews

Die Dokureihe «100 Songs, die die Welt bewegten» kann beim Sender VOX mittlerweile fast 24 Stunden Sendezeit füllen. Für Musikfans sowie Musik-Nostalgiker lohnt sich davon jede Minute.

Das Sendeprogramm von Sender VOX lässt sich seit einigen Jahren am 31. Dezember des jeweiligen Jahres in wenigen immer gleichen Worten beschreiben:. Vorstellen, muss man die Dokureihe wohl kaum noch genauer. Der Zuschauer wird in jeder Folge einzeln auf eine Reise in eine gewisse Zeit, eine gewissen Musik- oder Stilrichtung mitgenommen. Es handelt sich jedoch keinesfalls um eine Ranking- oder Chart-Show, es sollen Schicksale erzählt werden, große Bandepochen erklärt werden, es soll mitgefühlt werden was Freddy Mercury, Boy George, Bob Marley oder Michael Jackson zu ihren Werken bewegte.Um auf reine Zahlen zu sprechen zu kommen sendete VOX die erste Episode von «100 Songs» ab 06:30 Uhr frühs, die letzte Ausgabe endete um 05:45 Uhr des Folgetages. Ehrlicherweise muss ebenfalls gesagt sein, dass sich im Laufe der Ausstrahlungen einzelne Folgen wiederholen. Das ist jedoch für ein Format wie «100 Songs» gar kein Problem, denn die transportierten Emotionen und das jeweilige Musikgefühl von Metallica bis Nena oder Love Parade bis Beatles kommt immer wieder an.Zu den diesjährigen Ausstrahlungen wurde stetig ein Gesamtzuschauerschnitt von um die 1 Millionen gehalten, ausgenommen die Folgen von 06:30 Uhr bis knapp 10:00 Uhr, bei denen nur 0,27 Millionen bis 0,5 Millionen einschalteten. Bestwerte erzielten die Ausgaben um 16:30 Uhr mit 1,255 Millionen Zuschauern und die Ausgabe um 22:05 Uhr mit 1,229 Millionen Rezipienten. Auch wenn die Marktanteile ab 20:15 Uhr knapp unter die 5-Prozent-Marke fielen konnte die Sendung in der Zielgruppe zuvor Werte über und knapp unter 10 Prozent aufweisen und zeigte sich auch zu den angesprochenen Zeiten mit über 7 Prozent konstant stark.