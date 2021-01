Ein ganzer Tag «Police Academy»

Quotennews

Sender Kabel Eins schickte zum Jahresabschluss die Fans der «Police-Academy»-Reihe auf eine Reise durch alle Teile. Beginnend mit dem letzten Teil spielte man sich bis Teil eins durch. Mit Erfolg?

Manchmal wollen uns die Programmchefinnen und Programmchefs nicht nur über einen Film oder eine Sendung hinaus davon abhalten die Fernbedienung auch nur anzusehen. Bei Kabel Eins ergab sich die Situation so, dass der gewillte Zuschauer ab 09:30 Uhr bis 22:10 Uhr den Sender eingeschaltet lassen konnte, denn es gab die volle Ladung. Gestartet wurde redensartlich von hinten durchs Knopfloch mit Teil sieben auf dem Jahr 1994:Zu dieser doch noch frühen Sendezeit startete die Reihe mit 0,18 Millionen Zuschauern ab 3 Jahren und einem Marktanteil von 2,4 Prozent eher schlecht. Aus der jüngeren Zielgruppe schalteten 0,07 Millionen ein und belegten so 3,4 Prozent des Marktes. Über Policeundsteigerten sich die Zuschauerzahlen kontinuierlich. Angekommen bei dem angesprochenen vierten Teil der Serie ergaben die Quotenmessungen eine Gesamtzuschauerzahl von 0,59 Millionen Rezipienten und aus der Zielgruppe waren 0,255 Millionen dabei. Somit erspielte man sich bei Kabel Eins 3,2 sowie 5,2 Prozent Marktanteile.Mit kurzer Unterbrechung der Kabel Eins News ging es ab 16:45 Uhr weiter mit den letzten drei verbleibenden oder ersten drei Teilen der Serie weiter.sowiesorgten weiterhin für den Aufwärtstrend, wobei Teil eins,schließlich in der Primetime für Bestwerte sorgte. Zum finalen Teil schalteten um 20:15 Uhr 0,8 Millionen Menschen ein, davon 0,34 Millionen aus der Gruppe der 14- bis 49-Jährigen. In Marktanteilen gesprochen ergaben sich demnach 3 Prozent des Gesamtmarktes und 5,1 Prozent Marktanteil bei den Jüngeren. Sicherlich keine Bahnbrechenden Ergebnisse für Kabel Eins, jedoch immerhin ein sich konstant steigerndes Zuschauerfeld über den ganzen Tag.