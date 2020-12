«Dinner for One»: Wann läuft's wo?

TV-News

«Dinner for One» – in diesem Jahr wirklich! Oder zumindest fast, denn auch für die Silvesternacht gelten strenge Corona-Maßnahmen inklusive Kontaktbeschränkung. Da ist es umso schöner, alljährliche Traditionen wie den beliebten Sketch zu zelebrieren. Hier erfahrt, ihr wann er wo zu sehen ist.

Alle Sendertermine in der Übersicht:

Es ist DER Klassiker an Silvester:begeistert jedes Jahr zum Jahreswechsel alle Altersschichten. Der Comedy-Sketch über den 90. Geburtstag von Miss Sophie gehört einfach zu Silvester dazu, wie für gewöhnlich auch das Feuerwerk, das es bekanntlich in diesem Jahr eher nicht geben wird. Doch Fans des Schwarz-Weiß-Filmchens müssen auf ihr geliebtes Programm nicht verzichten. Sowohl Das Erste als auch die dritten Programme zeigen den rund 18-minütigen Sketch gleich mehrfach.Der Satz "The same procedure as every year", der mittlerweile Einzug in den gewöhnlichen Wortschatz der Deutschen gefunden hat, wird dann wieder häufig zu hören sein. Was viele aber gar nicht wissen: Der Britische Sketch hat seinen Ursprung gar nicht in England, sondern in Deutschland. Hierzulande entstanden nämlich die Aufnahmen. Im vergangenen Jahr schalteten im Ersten ab 15:40 Uhr 2,37 Millionen Zuschauer ein, davon 0,80 Millionen im Alter zwischen 14 und 49 Jahren. Für die Blaue Eins führte dies in der jungen Gruppe zu einer sagenhaften Quote von 14,4 Prozent, so viel wie seit mindestens 2011 nicht mehr. Auch auf dem Gesamtmarkt war der Klassiker ein voller Erfolg, der Anteil belief sich auf 12,6 Prozent. Auch in diesem Jahr dürften Das Erste wieder gute Ergebnisse sicher sein.– 15.45 Uhr, NDR– 15.50 Uhr, Das Erste– 17.10 Uhr, NER– 17.35 Uhr, WDR– 18.45 Uhr, BR– 19.00 Uhr, MDR– 19.10 Uhr, HR– 19.25 Uhr, SWR und SR– 19.40 Uhr, NDR– 23.35 Uhr, NDR– 0.05 Uhr, BR– 3.30 Uhr, RBB– 5.10 Uhr, Das Erste