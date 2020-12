CBS-Serien verlängern ihre Produktionspause

US-Fernsehen

Die amerikanischen Fernsehserien machen mehr Urlaub, da die Corona-Pandemie andauert.

Die Produktionen der CBS Studios wieundwerden länger in der Produktionspause zwischen Weihnachten und Neujahr verharren. Die Verantwortlichen des Studios teilten mit, dass die Produktionen erst wieder am 11. Januar aufgenommen werden – dies ist eine Woche später als geplant.Im Los Angeles County wurden am Montag rund 14.000 neue Corona-Fälle entdeckt und 73 Todesfälle registriert, der Bundestaat Kalifornien ermittelte am Montag einen neuen Höchstwert von 66.811 Corona-Fällen. Auch andere Studios überlegen, Produktionen auszusetzen. "Obwohl Musik-, TV- und Filmproduktionen erlaubt sind, bitten wir Sie, während dieses katastrophalen Anstiegs der Covid19-Fälle eine mehrwöchige Arbeitspause in Betracht zu ziehen", schrieben Vertreter des Gesundheitsamtes laut FilmLA.An amerikanischen Sets wurden – ähnlich wie in Deutschland – verschiedene Zonen eingeführt, in der man sich unter verschiedenen Hygiene-Bedingungen bewegen darf.