Skispringen legt noch einmal zu

Quotennews

Die Abschlussbilanz der Sky-Serie «Das Boot» fällt ernüchternd aus. Am Nachmittag war das ZDF erfolgreich, aber Skispringen wird noch weiter zulegen.

Am Montag, den 28. Dezember 2021, startete die Vier-Schanzen-Tournee in der Audi Arena Oberstdorf. Das freie Springen und die QM-Qualifikation holte am ersten Tag 4,37 Millionen Fernsehzuschauer und 21,7 Prozent bei den ab 3-Jährigen. Damit fuhr man den besten Wert in der diesjährigen Season ein. In den Wochen zuvor waren nur maximal 3,88 Millionen Zuschauer beim Herren-Skispringen ein.5,43 Millionen Zuschauer verfolgten den Auftakt in Oberstdorf, bei dem Karl Geiger, Kamil Stoch und Marius Lindvik die ersten drei Plätze belegten. Die Sendung erzielte 25,4 Prozent Marktanteil, bei den jungen Zuschauern standen erfolgreiche 17,0 Prozent auf der Uhr. Allerdings gibt es auch ein Wehmutstropfen: Nur 0,87 Millionen junge Zuschauer wurden ermittelt. Ein großer Teil der Zuschauer ist also über 50 Jahre alt, die jungen Leute sind an Wintersport kaum interessiert. Beim Gesamtpublikum ist man im ZDF nicht wirklich aus dem Häuschen, spätestens Silvester und an Neujahr wird man höhere Werte erwarten können.Am späten Abend holte1,69 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, der Marktanteil der von Sky Deutschland und Bavaria Fiction umgesetzten Serie fiel mit 7,6 Prozent enttäuschend aus. Unter der Regie von Rick Osterman fuhr man 0,25 Millionen junge Menschen ein, der Marktanteil der Serie lag bei 3,8 Prozent. Schon die ersten beide Teile hielten nicht den Erwartungen stand. 2,18 und 2,14 Millionen Zuschauer verfolgten die zweite Staffel, bei den jungen Menschen kam man auf 4,5 und 4,2 Prozent. Anfang des Jahres unterhielt die erste Staffel noch bis zu vier Millionen Zuschauer.