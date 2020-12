«The Masked Dancer» startet akzeptabel

US-Quoten

Die neue Show musste gegen fast 15 Millionen Zuschauern bei «Sunday Night Football» antreten.

Der «The Masked Singer»-Ablegerstartete am Sonntag offiziell bei FOX. Die Show erreichte 4,8 Millionen im linearen Fernsehen, die Reichweite lag auf dem Wert des niedrigsten «The Masked Singer»-Niveaus. Bei den jungen Menschen fuhr das Format ein Rating von 1,3 Prozent ein. Allerdings ist das Format mit diesem Rating die erfolgreichste Show, die in dieser Season startete. Die Jen Jeong-Show «I Can See Your Voice» kam auf 1,2 Prozent.Ice-T war der erste prominente Tänzer, der demaskiert wurde. Die Show wird von Craig Robinson moderiert und hat Ken Jeong, Ashley Tisdale, Paula Abdul und Brian Austin Green in ihrer Jury. Im Gegenprogramm lief, das starke 14,7 Millionen Zuschauer erreichte. Das Spiel war nicht besonders spannend, da die Green Bay Packers den Tennessee Titans stark überlegen waren. Die Partie endete 40:14.Bei The CW holte sich0,55 Millionen Zuschauer und 0,1 Prozent Rating bei den jungen Zuschauern.kam nicht einmal auf diesen Wert.