«Pets» sorgt bei RTL nur für ein ernüchterndes Ergebnis

Quotennews

RTLZWEI entschied sich für den Klassiker «Zurück in die Zukunft», während VOX auf «Hot oder Schrott» setzte.



RTL überzeugte mit der animierten Komödie «Pets» ► im Programm nur 1,70 Millionen Zuschauer. Dies reichte nicht für mehr als schwache 5,1 Prozent Markanteil. Etwas besser lief es bei den 0,91 Millionen Umworbenen, die eine annehmbare Quote von 9,9 Prozent verbuchten. Auch mit dem Actionfilmkam der Sender nicht mehr auf die Beine. Bei einem Publikum von 1,16 Millionen jüngeren Menschen blieb die Sehbeteiligung bei niedrigen 5,3 Prozent. In der Zielgruppe befand sich der Marktanteil weiterhin bei akzeptablen 9,6 Prozent.RTLZWEI versuchte sein Glück mit der Science-Fiction-Komödie. Der Klassiker lockte 0,97 Millionen Fernsehende und erzielte somit eine gute Quote von 3,0 Prozent. Die 0,42 Millionen Jüngeren generierten einen soliden Marktanteil von 4,7 Prozent.erhöhte die Quote bei 0,84 Millionen Filmfans auf einen hohen Wert von 4,6 Prozent. Auch bei den 0,39 Millionen Werberelevanten war eine Steigerung auf starke 7,1 Prozent Marktanteil möglich.Im Gegensatz zum Großteil der Sender entschied sich VOX am Sonntag nach den Weihnachtsfeiertagen nicht für die Ausstrahlung eines Films, sondern für die Doku-Soap. In der Sonderausgabe zeichneten die Tester verschiedene Produkte aus, die ihnen in den vergangenen Jahren besonders in Erinnerung geblieben waren. Eine ähnliche Ausgabe erreichte Anfang des Monats 0,90 Millionen Zuschauer und einen niedrigen Marktanteil von 3,1 Prozent. Die 0,47 Millionen Umworbenen verbuchten immerhin annehmbare 5,4 Prozent. Diesmal schalteten zumindest 1,06 Millionen Neugierige ein, die einen akzeptablen Marktanteil von 3,7 Prozent erreichten. Auch bei den 0,52 Millionen Jüngeren sah es mit soliden 6,4 Prozent etwas besser aus.