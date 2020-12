«Manhattan Queen» als deutlicher Gewinner inmitten der breiten Filmauswahl

Quotennews

Hinter Sat.1 überzeugten auch «Kingsman» bei ProSieben und «Zwei sind nicht zu bremsen» bei Kabel Eins.



Den erfolgreichsten Auftritt bei der großen Filmauswahl am Sonntag nach den Weihnachtsfeiertagen legte Sat.1 mit der Free-TV-Premiere von «Manhattan Queen» ► hin. Die Komödie begeisterte 2,21 Millionen Fernsehende und sicherte sich somit einen guten Marktanteil von 6,8 Prozent. Noch besser lief es bei den 1,14 Millionen Umworbenen. Hier durfte sich der Sender über starke 12,6 Prozent Marktanteil freuen. Der Thrillerholte sich im Anschluss noch eine gute Quote von 5,9 Prozent bei den 1,11 Millionen Zuschauern. Die 0,42 Millionen Jüngeren erzielten solide 7,3 Prozent.Auch ProSieben überzeugte mit dem Abenteuerfilm. Nach Sat.1 lockte dieses Filmprogramm mit 1,94 Millionen Fernsehenden die zweitmeisten Zuschauer. Es wurde eine hohe Sehbeteiligung von 6,1 Prozent ermittelt. 0,87 Millionen Werberelevante reichten für ein überdurchschnittliches Ergebnis von 9,9 Prozent. Auch die Komödieüberzeugte noch 1,03 und 0,70 Millionen jüngere Filmfans. Hierfür steigerten sich die Quoten auf starke 6,6 sowie 14,3 Prozent.Für Kabel Eins, einen weiteren Sender aus der ProSiebenSat.1-Gruppe, war der Abend ebenfalls recht erfolgreich. Der Actionfilmstartete mit einer Reichweite von 1,39 Millionen Menschen, was einem guten Marktanteil von 4,3 Prozent entsprach. Die 0,52 Millionen 14- bis 49-Jährigen sorgten auch für ein überdurchschnittliches Ergebnis von 5,8 Prozent. Beim Actionfilmsteigerten 0,85 Millionen Zuschauer die Quote auf starke 5,0 Prozent. In der Zielgruppe waren sehr gute 6,6 Prozent möglich