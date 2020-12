Die Trilogie auf ProSieben

Quotennews

Spricht man von DER Trilogie dürften 99 Prozent direkt an Star Wars denken. Sich diesen Filmen widmend sendete ProSieben am ersten Weihnachtsfeiertag von 10 Uhr früh bis 17:30 Uhr nichts Anderes.

Für Fans der Serie undSaga wohl ein Pflichttermin, für andere Zuschauer jedoch scheinbar das Einschalten nicht wert. Die Idee von Sendererscheint als eine durchaus gute, gerade da in diesem Jahr wohl noch mehr Menschen als sonst die Feiertage Zuhause vor dem Fernseher verbringen. Ein Klassiker wie die Star Wars-Trilogie ausundwird die Zuschauer schon zu uns bewegen. Fehlanzeige!Blickt man auf die Quoten der Filme dürfte bei der roten Sieben in München niemand zufrieden sein mit dieser Sendeentscheidung. Der erste Film spielte nur 0,69 Millionen Zuschauer ein und aus der werberelevanten Zielgruppe gerade einmal 0,24 Millionen. In Marktanteilen bedeutete dies 5,9 Prozent im Gesamten und immerhin 7,3 aus der Zielgruppe. Teil zwei steigerte sich leicht auf 0,9 Millionen Gesamtzuschauer und 0,31 Millionen in der Zielgruppe.Erst Teil drei der Trilogie brach bei der Gesamtzuschauerzahl die 1-Millionen-Marke mit 1,002 Millionen Rezipienten. In der Zielgruppe gelangen keine großen Sprunge, es ergaben nur 0,41 Millionen Zuschauer. In Marktanteilen gesprochen erreichte der abschließende Teil 6,1 Prozent gesamt und 9,5 Prozent aus der Zielgruppe. All diese Werte werden den Star Wars-Filmen sicherlich nicht gerecht, zeigen jedoch, dass man auch an den Feiertagen etwas mehr tun muss, um die Zuschauer auf seinen Sender zu bewegen.