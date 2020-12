Drei Mal «Santa Clause» bei RTL

Quotennews

Zum ersten Weihnachtsfeiertag zeigte Sender RTL direkt nacheinander die drei festlichen «Santa Clause» Filme. Wie schlugen sich die Tim Allen-Klassiker?

Es gehört einfach zu Weihnachten wie Bratwurst und Senf:und Weihnachten. Die Filmeundgelten wohl als Pflichtprogramm für die Feiertage, wenn es bei RTL auch nicht zur Primetime reicht.In die Trilogie startete Sender RTL um 13 Uhr mit dem ersten Teil und schon brauchbaren Ergebnissen. Im Gesamten erspielte sich ein Wert von 1,05 Millionen Zuschauern und somit ein Marktanteil von 7,6 Prozent. In der interessanteren Zielgruppe für den Sender schalteten 0,54 Millionen ein, was einen sehr guten Marktanteil von 13,4 Prozent einbrachte. Über die beiden folgenden Teile der Serie blieben diese Werte jeweils konstant mit leichten Verbesserungen.Zum Abschluss der Sendereihe konnte der Sender auf 1,14 Millionen Zuschauer im Gesamten und 0,52 Millionen aus der Zielgruppe blicken. Die Marktanteile von 6,1 und 11 Prozent sind für das Tagesprogramm an einem Feiertag wohl durchaus brauchbar.