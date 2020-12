Märchen und zwei Mal Sissi  Der Weihnachtsfeiertag im Ersten

Quotennews

Im Ersten konnten die Zuschauer im Laufe des ersten Weihnachtsfeiertages mehrere Märchen sowie zwei Teile Sissi sehen.

Zu den Feiertagen dürfen wohl einige alte wie neue Märchenverfilmungen nicht fehlen und daher sendete Das Erste erneutins Rennen. Um 11:30 Uhr schalteten bereits gute 1,21 Millionen Zuschauer im Gesamten ein und immerhin 0,35 Millionen aus der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen wurden erreicht. Mit 9,5 Prozent Marktanteil gesamt und 9,9 Prozent aus der jungen Gruppe ein gelungener Start. Im Anschluss lief dann die NeuverfilmungDer zweite Märchen-Film des Tages hob die Quoten leicht an und spielte 1,46 Millionen Zuschauer des gesamten Zuschauerschaft ein. In der jüngeren Gruppe sank der Wert jedoch leicht auf 0,28 Millionen. Daher auch die Marktanteile von 11 und 7,3 Prozent. Ein identischen Bild ergab sich beim folgenden Film. Im Gesamten stieg die Zuschauerzahl auf 1,71 Millionen und 11,9 Prozent Marktanteil. Bei den Jüngeren fiel man auf 0,28 Millionen und 6,8 Prozent. Der Feiertags-Klassikerriss das Ruder dann aber auch bei den 14- bis 49-Jährigen herum.Ab 15 Uhr zog2,57 Millionen Zuschauer vor die Bildschirme und konnte in der Zielgruppe 0,55 Millionen begeistern. Die Marktanteile stiegen daher auf 16,2 und 12,9 Prozent. Direkt im Anschluss ging es mitweiter. Auch hier konnte sich in allen betrachteten Sparten verbessert werden. Im Gesamten spielte der Streifen 3,47 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 18,3 Prozent ein. Bei den Jungen kletterte das Erste auf 0,7 Millionen Zuschauer und holte somit einen Marktanteil von 14,7 Prozent.