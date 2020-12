«Hochzeit auf den ersten Blick» belohnt sich mit dem Finale nicht für die starke Staffel

Quotennews

Bei der letzten Ausgabe schalteten wieder deutlich weniger Zuschauer ein. ProSieben ersetzt «Die Show mit dem Sortieren» mit Joko und Klaas.



Bei der Kuppelsoapstand am gestrigen Abend das Finale der diesjährigen Staffel an. Zuletzt hatte sie Sendung einen neuen Bestwert von 2,26 Millionen Zuschauern und starken 7,6 Prozent Marktanteil erreicht. Auch die 1,10 Millionen Jüngeren brachten ein hohes Ergebnis von 12,9 Prozent zustande.Die finale Episode in Sat.1 wurde der recht quotenstarken Staffel nicht gerecht. Die Reichweite sank mit der letzten Ausgabe auf 1,62 Millionen Fernsehende. Übrig blieb ein passabler Marktanteil von 5,3 Prozent. Die 0,73 Millionen Umworbenen verloren über vier Prozentpunkte und hielten sich somit bei einer guten Quote von 8,6 Prozent. Die Reportageverfolgten ab 23.00 Uhr nur noch 0,65 Millionen Zuschauer. Somit sank die Sehbeteiligung auf mickrige 3,2 Prozent. Auch bei den 0,26 Millionen Werberelevanten reichte dies nur für ein niedriges Ergebnis von 4,2 Prozent Marktanteil.ProSieben nahm hingegen bereits nach einer Woche die neue Spielshow «Die Show mit dem Sortieren» aus dem Programm. Diese hatten nur für maue Quoten von 2,7 sowie 6,3 Prozent gereicht. Stattdessen setzte der Sender auf Joko und Klaas, die in der Sendungauf ihre bisherigen Abenteuer zurückblickten. 1,22 Millionen Zuschauer fuhren hier einen soliden Marktanteil von 4,1 Prozent ein. In der Zielgruppe lag man mit 0,92 Millionen Jüngeren bei guten 11,2 Prozent. Die Showüberzeugte im Anschluss noch 0,44 und 0,34 Millionen jüngere Fernsehende. Der Sender beendete den Abend folglich mit guten Quoten von 4,8 und 11,5 Prozent.