«Der Bachelor»-Auftakt verschoben

TV-News

Wie RTL via Twitter mitteilte, wurde der Auftakt der neuen «Der Bachelor»-Staffel um eine Woche verschoben. Grund dafür ist die Konkurrenz.

Damit auch die Fußballfans den #Bachelor-Start nicht verpassen, haben wir uns dazu entschieden, ihn eine Woche später auf die Reise nach der großen Liebe zu schicken. Bei uns startet die neue Staffel am 20. 1. 2021 um 20:15 Uhr, @TVNOW gibt's den Pre-TV-Start am 13.1. abends. pic.twitter.com/19cTED6oW3 — RTL (@RTLde) December 23, 2020

„Damit auch die Fußballfans den Bachelor-Start nicht verpassen, haben wir uns dazu entschieden, ihn eine Woche später auf die Reise nach der großen Liebe zu schicken“, teilte RTL über das Kurznachrichtenportal Twitter mit. Demnach wird die elfte Staffel des Kuppel-Format statt am 13. Januar erst am 20. Januar beginnen. Bei TV Now wird es die Inhalte wie gehabt eine Woche früher, also am 13. Januar zum Abrufen geben.Welche Fußball-Fans sind gemeint? Am Tag des eigentlich geplanten Auftaktdatums spielt der FC Bayern München bei Holstein Kiel in der zweiten Runde des DFB-Pokals. Die Münchner beantragten aufgrund des vollen Terminkalenders und der hohen Belastung aufgrund der vielen Englischen Woche eine Spielverschiebung der eigentlich für vor Weihnachten angesetzten Partie. Bayer Leverkusen wählte denselben Weg und verschob sein Duell mit Eintracht Frankfurt auf den 12. Januar. Das Spiel der Münchner überträgt Das Erste live im Free-TV und darf sich wohl schon jetzt über sehr gute Quoten freuen. Das Duell der Werkself mit den Frankfurtern ist dagegen nur beim Pay-TV-Sender Sky zu sehen.Damit gibt RTL schon jetzt gegen die sportliche Konkurrenz gegen die Öffentlich-Rechtlichen klein bei. Doch auch eine Woche später wird es RTL mit dem runden Leder aufnehmen müssen, dann allerdings nur gegen den Bezahlsender. Dann steht nämlich die erste Englische Woche des neuen Jahres auf dem Programm und der FC Bayern gastiert im bayrischen Derby beim FC Augsburg.